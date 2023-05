Life

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: Απολαυστικό αφιέρωμα με ατάκες που έγραψαν ιστορία (βίντεο)

Η Φίνος Φιλμ σχολιάζει με τον δικό της τρόπο την πολιτική επικαιρότητα.



Με τις εκλογές της 21ης Μαΐου να πλησιάζουν, η Φίνος Φιλμ «ξαναχτυπά», με ένα… αφιέρωμα με ατάκες που... έγραψαν ιστορία.

Πρωταγωνιστούν, αγαπημένοι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηματογράφου , όπως ο Κώστας Βουτσάς και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με ατάκες που άφησαν εποχή.



«Είμαι λίγο δεξιός, αλλά και λίγο αριστερός», ακούγεται να λέει ο Κώστας Βουτσάς.



Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σαν κινηματογραφικός υπουργός Ανοικοδομήσεως, βγαίνει στο μπαλκόνι και χαιρετά το… αόρατο πλήθος.

Δείτε τα βίντεο της Φίνος Φιλμ:

Σε αυτές τις εκλογές, όλοι ψηφίζουν από ολίγον για ένα.. ολίγον καλύτερο αύριο. ??#Εκλογές2023 pic.twitter.com/NhgwOewwZT — Finos Film (@FinosFilm) May 3, 2023

Ένα ολίγον προεκλογικό sequel για τα.. συμπτώματα ενός αναποφάσιστου.#Εκλογές2023 pic.twitter.com/l8hnPiGTSu — Finos Film (@FinosFilm) May 5, 2023

Όταν το καθήκον και η μπιρίμπα μπερδεύονται, συνήθως χάνεις και στα δύο.#Εκλογές2023 pic.twitter.com/3Ad4PxgX1K — Finos Film (@FinosFilm) May 8, 2023

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. ??#Εκλογές2023 pic.twitter.com/LZWDtacTX2

— Finos Film (@FinosFilm) May 10, 2023

