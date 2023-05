Θεσσαλονίκη - Light: Τηλεφώνημα για βόμβα σε συναυλία του (βίντεο)

Life

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας στο PAOK Sports Arena.



Τεράστια ήταν η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο PAOK Sports Arena στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα στο 100 για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, κατά την διάρκεια της συναυλίας του γνωστού τράπερ, Light.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 21.30 άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο «Παλατάκι», κατά την διάρκεια της συναυλίας του Light -και άλλων γνωστών τράπερ- με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), όπου προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Τελικά αποδείχτηκε ότι το τηλεφώνημα για βόμβα ήταν φάρσα.

Σημειώνεται ότι παρά το τηλεφώνημα για βόμβα, ο χώρος του PAOK Sports Arena δεν εκκενώθηκε και η συναυλία συνεχίστηκε, στο πλαίσιο του «The X Tour» του γνωστού τράπερ, με αρκετούς guests να δίνουν επίσης το παρών.

Πηγή: thesstoday.gr

