Εκλογές - Ανδρουλάκης: Τσίπρας και Μητσοτάκης κάνουν πλειοδοσία παροχών

Επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σε ομιλία του στην Πάτρα.



«Από τη γη που γεννήθηκε ο ‘Γέρος' της δημοκρατίας, από την πατρίδα του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, στέλνουμε μήνυμα νίκης από άκρη σε άκρη της χώρας. Αυτή η δημοκρατική περήφανη παράταξη που σφράγισε με την δυναμική της παρουσία τα χρόνια της μεταπολίτευσης αναγεννάται στις 21 Μαΐου και ζητάμε ισχυρή εντολή νίκης, αλλαγής, προοπτικής και ελπίδας για κάθε Ελληνίδα για κάθε Έλληνα».

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ανοικτή πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Πάτρας.

Όπως πρόσθεσε, «επιστρέφουμε μαζί, ανανεωμένοι απέναντι σε αυτούς που ακόμη και σήμερα, μετά τη χρεοκοπία της κυβέρνησης Καραμανλή, παραμένουν αμετανόητοι, λαϊκίζοντας, διχάζοντας, δημιουργώντας ένα τοξικό κλίμα στο δημόσιο διάλογο».

«Σήμερα λοιπόν», συνέχισε, «είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε τη μάχη στις 21 Μαΐου προς χάρη του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων Ελλήνων που χρειάζονται αλλαγές για να υπερασπιστούμε την καθημερινότητά τους, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα αδιέξοδα». Παράλληλα, ανέφερε ότι «έχουμε χρέος να γίνει η χώρα μία ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα, με ένα ανθεκτικό κοινωνικό κράτος, με βιώσιμη ανάπτυξη, με ισχυρή δημοκρατία, διότι αυτά ήταν πάντα τα ιστορικά μας προτάγματα και αυτά θα καταφέρουμε ξανά στις 21 Μαΐου».

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προέδρου της ΝΔ και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, λέγοντας ότι «εμείς δεν είμαστε το κόμμα, του όπου βγει και όπου πάμε, αλλά είμαστε το κόμμα του συγκεκριμένου, του προγράμματος, της πραγματικής προόδου και όχι της τοξικότητας, του λαϊκισμού του κ. Τσίπρα και του πελατειακού ελιτισμού του κ. Μητσοτάκη, για αυτό και ζητάμε ισχυρή εντολή, για να γίνει παρελθόν, ο διχασμός, η αλαζονεία, ο αυταρχισμός και το πελατειακό κράτος».

«Ήρθε η ώρα», συμπλήρωσε, «να φυσήξει ξανά, από άκρη σε άκρη της πατρίδας μας, νέος άνεμος αλλαγής, ανατρέποντας τους συσχετισμούς που κρατούν σε ομηρία κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό Έλληνα και που πάνω από όλα οδηγούν στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας».

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είπε ότι «ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και η εγχώρια ολιγαρχία επισείουν τον κίνδυνο της ακυβερνησίας» και πρόσθεσε: «Τι θα κάνει λένε το ΠΑΣΟΚ, θα αφήσει ακυβέρνητη χώρα; Δεν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας. Έπειτα από κάθε εκλογές πάντα προκύπτει μία κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι η κυβέρνηση υπηρετεί τους τρομοκράτες της ολιγαρχίας, ή τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού την καθημερινότητά του; Τις τελευταίες μέρες ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης κάνουν μία πλειοδοσία παροχών, προσπαθώντας να εξαγοράσουν την συνείδηση ακόμη και της νέας γενιάς. Καλώ λοιπόν κάθε νέο άνθρωπο της χώρας να γυρίσει την πλάτη του στην περιφρόνηση της δεξιάς για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής νεολαίας, που δεν επιλύονται με τα 150 ευρώ του κ. Μητσοτάκη. Ο ένας μας ζητά να ξεχάσουμε τα πεπραγμένα του και να ψηφίσουμε ξανά ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει πει μία συγνώμη για το ότι συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό κ. Καμμένο, ενώ έλεγε πρώτη φορά αριστερά. Όμως πρώτη φορά αριστερά ήταν μόνο το 1981. Ο άλλος ζητά να τα ξεχάσετε όλα, την διαφθορά, τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τις απευθείας αναθέσεις και σας λέει να φοβηθείτε που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστε ΝΔ. Το μήνυμα όλων εμάς σήμερα εδώ από την Αχαΐα είναι ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να πάνε και οι δύο σπίτι τους».

Συνεχίζοντας την επίθεση εναντίον του προέδρου της ΝΔ και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ , ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «περιφρονούν τον πολιτικό μας πολιτισμό» και πρόσθεσε: «Όχι άλλη έκπτωση των δημοκρατικών αρχών, όχι άλλη διάβρωση των συνταγματικών θεσμών όχι άλλο ευτελισμό των κοινοβουλευτικών ηθών. Αυτοί είναι, που με το παρακράτος στο διαδίκτυο, συντρίβουν την αξιοπρέπεια όποιου θεωρήσουν ότι στέκεται εμπόδιο τους. Από τα δικά σας χρήματα, από τους δικούς σας όρους έχουν στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ το ψηφιακό τους παρακράτος, που έλεγαν ότι εγώ είμαι πράκτορας όταν με παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια των δημοκρατικών μας διαδικασιών. Και μία κοπέλα που κατήγγειλε την κακοποίηση της, έγινε θύμα στα ‘δόντια' αυτού του παρακράτους».

Επίσης, ανέφερε ότι «εμπιστοσύνη σημαίνει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως για όλους, όχι μόνο για τους λίγους, για αυτούς που νιώθουν ότι πάντα, ότι και να κάνουν, θα είναι ατιμώρητοι». «Και το λέω αυτό», συνέχισε, «διότι έχει μέγιστο θράσος και ο κ. Τσίπρας, διότι δεν γνωρίζω άλλο κόμμα, ευρωπαϊκό, δήθεν προοδευτικό, που να καταδικάζεται ο στενότερος συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και αντί να πηγαίνει σπίτι του να κοσμεί και αυτός τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ».

«Τι αποδεικνύει αυτή η συμπεριφορά τους», είπε στην συνέχεια και σημείωσε: «Όταν λένε δικαιοσύνη παντού, εννοούν για όλους εμάς, αλλά όχι για αυτούς, για τους κολλητούς τους, για τους συγγενείς τους, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον ανιψιό του, τον Δημητριάδη, πρωταγωνιστή των υποκλοπών και του παρακράτους του 2023».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν μπορώ να μη σταθώ στο ζήτημα των υποκλοπών, γιατί πραγματικά μας εξέπληξε ο κ. Μητσοτάκης στο debate των πολιτικών αρχηγών» προσθέτοντας: «Επί μήνες στελέχη της ΝΔ άφηναν δηλητηριώδη υπονοούμενα. Με παρακολουθούσαν γιατί ήμουν πράκτορας της Κίνας, της Τουρκίας, της Αρμενίας και διάφορα άλλα ευφάνταστα σενάρια. Προχθές ο πρωθυπουργός είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν αποτελούσα ποτέ εθνικό κίνδυνο. Δεν περίμενα σφραγίδα εθνικών φρονημάτων από τον αρχηγό της ΝΔ. Όμως με αυτή του την δήλωση, έχει χρέος τώρα ο εισαγγελέας να καλέσει την κ. Βλάχου και να της πει, τι λοιπόν υπογράψατε για εθνικούς λόγους κ. Βλάχου. Γιατί το αφήγημα νόμιμη παρακολούθηση, άλλα πολιτικά εσφαλμένη, κατέρρευσε στο debate. Ήταν μία παράνομη παρακολούθηση, κατάπτυστη για μία ευρωπαϊκή χώρα. Για αυτό λοιπόν θα αγωνιστώ μέχρι τέλους στην Ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, όχι για μένα, αλλά για τη δημοκρατία και όλους εσάς. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό».

Αναφερόμενος στις γερμανικές επανορθώσεις, είπε ότι «σήμερα, η φαυλότητα, η αλαζονεία και η θλίψη του συστήματος Μητσοτάκη ξεπέρασε κάθε όριο», συμπληρώνοντας: «Το λέω αυτό, διότι πριν από μερικές ημέρες βρέθηκα στα μαρτυρικά Καλάβρυτα. Επέμεινα για την ανάγκη να υπάρξουν οι γερμανικές επανορθώσεις, όπως αποφάσισε η ελληνική Βουλή στις 17 Απριλίου του 2019, μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που έχουμε χρέος όλα τα κόμματα να αγωνιστούμε, για να δικαιωθούν οι ήρωες που πολέμησαν τον ναζισμό. Δεν περίμενα, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, να λέει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Στο παρελθόν θα ανήκουν σε μερικές ημέρες ο κ. Μητσοτάκης και το περιβάλλον του, που περιφρονούν ακόμη και τους γιγάντιους αγώνες του ελληνικού λαού και τις θυσίες του, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι «δεν μπορώ, εδώ από την Πάτρα, να μην απαντήσω στη φαυλότητα για την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου» και συμπλήρωσε: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου πολέμησε τη δεξιά και τη συντήρηση. Σταμάτησε όλες τις διακρίσεις, πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, ταξικές. Εμείς δεν επικαλούμαστε το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου περιστασιακά, γιατί είναι η ιστορία μας, είναι το DNA μας, είναι οι αγώνες μας, είναι η πίστη μας. Όμως ακούω κάποιους να λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τους εμπνέει. Ότι και να λένε, γιατί έχουν συνήθειο την παραχάραξη της ιστορίας, δεν μπορούν να ξαναγράψουν τη νεότερη ιστορία της χώρας. Γιατί ο Ανδρέας πολέμησε τη δεξιά και έφερε την προοδευτική δημοκρατική αριστερά στο προσκήνιο, το 1981. Είναι ο ηγέτης, ο οποίος το ευχαριστώ που του είπαν, ήταν μαζί να το οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο. Για αυτό δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, όσο και αν προσπαθούν να την παραχαράξουν».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «εδώ, από την Πάτρα, το μήνυμα είναι καθαρό, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ως πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσκήνιο της ελληνικής ιστορίας».

