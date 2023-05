Κόσμος

Ιταλία: Επίσκεψη Ζελένσκι σε Πάπα και Μελόνι

Την Ρώμη επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έχοντας πολλαπλούς στόχους.

Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θα υποδεχθεί σήμερα στη Ρώμη τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επιβεβαίωσε η ιταλική προεδρία στο dpa.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί επίσης με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον πάπα Φραγκίσκο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Ρώμη μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα του.

Από το φθινόπωρο του 2022, όταν ανήλθε στην εξουσία, η Μελόνι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της Ουκρανίας. Τον Φεβρουάριο είχε επισκεφθεί το Κίεβο για να επιδείξει τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας της στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είχε συναντηθεί με τον Πάπα στο Βατικανό το 2020 και μετά το ξέσπασμα του πολέμου οι δύο άνδρες έχουν συνομιλήσει επανειλημμένα τηλεφωνικά.

Εξάλλου ο Πάπας Φραγκίσκος καλεί σχεδόν καθημερινά τους πιστούς να προσευχηθούν για την Ουκρανία και έχει καλέσει το Κίεβο και τη Μόσχα να συμφωνήσουν σε εκεχειρία.

Ωστόσο ακόμη δεν έχει δεχθεί την πρόσκληση του Κιέβου να επισκεφθεί την ουκρανική πρωτεύουσα, λέγοντας ότι θα πάει μόνο αν προσκληθεί και στη Ρωσία.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Ζελένσκι μετά τη Ρώμη θα μεταβεί αύριο Κυριακή στη Γερμανία. Εδώ και αρκετές ημέρες γίνονται προετοιμασίες στο Βερολίνο για μια επικείμενη επίσκεψή του, αν και αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αύριο ο Ζελένσκι θα τιμηθεί εκ μέρους του ουκρανικού λαού με το βραβείο Καρλομάγνου στο Άαχεν της Γερμανίας. Δεν είναι γνωστό ακόμη αν θα παραστεί στην τελετή.

