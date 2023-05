Κόσμος

Κολομβία - Κοκαΐνη: αυτοσχέδιο υποβρύχιο μετέφερε 3 τόνους ναρκωτικών! (εικόνες)

Το Πολεμικό Ναυτικό της Κολομβίας ανακοίνωσε την κατάσχεση του μεγαλύτερου αυτοσχέδιου υποβρυχίου με ναρκωτικά που έχει εντοπιστεί ποτέ στην χώρα.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Κολομβίας ανακοίνωσεπως προχώρησε στην κατάσχεση του μεγαλύτερου αυτοσχέδιου υποβρυχίου λαθρέμπορων ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ στην ιστορία της χώρας, μήκους τριάντα μέτρων και πλάτους τριών, που ήταν φορτωμένο με τρεις τόνους κοκαΐνης.

Το ημικαταδυόμενο σκάφος βρέθηκε την Τρίτη, καθώς έπλεε προς την κεντρική Αμερική, ακολουθώντας μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες διαδρομές ως προς τη διακίνηση ουσιών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κολομβιανής κοκαΐνης στον πλανήτη.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές της Κολομβίας εικονίζουν το σκάφος στο νερό, καθώς και το εμπόρευμα που μετέφερε στην ξηρά: εκατοντάδες πακέτα με ναρκωτικά, που φέρουν την ετικέτα «Toyota» (οι διακινητές αρέσκονται να βάζουν υπογραφές, χρησιμοποιώντας συχνά παγκοσμίως γνωστές μάρκες, στις παραδόσεις τους) και, ανάμεσά τους, τρεις άνδρες που συνελήφθησαν.

Πρόκειται για το πιο μεγάλο σκάφος του είδους που έχει κατασχεθεί ποτέ αφότου εντοπίστηκε το πρώτο, το 1993, στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

#LoUltimo ?? en operacion conjunta la @ArmadaColombia intercepto el mas grande artefacto semisumergible navegando con alcaloides, en area general Pacifico sur, tripulado por 3?? sujetos transportando en su interior 3??0??5??8?? kilogramos de alcaloides, con apoyo @FuerzaAereaCol pic.twitter.com/793wmsEwZa — Fuerza Naval del Pacifico (@FNP_ArmadaCol) May 12, 2023

Σε τρεις δεκαετίες, το κολομβιανό ΠΝ έχει προχωρήσει στην κατάσχεση 228 τέτοιων αυτοσχέδιων πλεούμενων, που αναχωρούν φορτωμένα με τόνους ναρκωτικών στον Ειρηνικό προς τις ΗΠΑ και ενίοτε ακόμη και στον Ατλαντικό προς την Ευρώπη.

Οι τρεις Κολομβιανοί ύποπτοι που συνελήφθησαν στην επιχείρηση κατέθεσαν πως «υποχρεώθηκαν από οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών να μπαρκάρουν και να οδηγήσουν το ημικαταδυόμενο σκάφος (...) στην κεντρική Αμερική».

Οι τρεις άνδρες είναι ηλικίας 63, 54 και 45 ετών.

Κατά τους υπολογισμούς του ΠΝ, η ποσότητα που κατασχέθηκε αντιπροσωπεύει ζημία 103 εκατ. δολαρίων για τους διακινητές.

Τα αυτοσχέδια υποβρύχια, που κατασκευάζονται μυστικά, είναι συνήθως προχειροφτιαγμένα κι ελαφριά, πλέουν γενικά πολύ κοντά στην επιφάνεια, αφού δεν είναι σε θέση να καταδυθούν πλήρως· είναι πάντως ικανά να διανύουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι τα ταχύπλοα των αρχών κι είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Η κολομβιανή νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση, την κατασκευή, την εμπορική διάθεση, την κατοχή και τη μεταφορά τέτοιων σκαφών, επί ποινή κάθειρξης ως και 14 ετών.

Παρά τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών για μισό αιώνα, με υποστήριξη και χρηματοδότηση των ΗΠΑ, η Κολομβία συνεχίζει να σπάει ρεκόρ όσον αφορά την παραγωγή κοκαΐνης.

Το 2021, η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας –του φυτού τα φύλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη στην παραγωγή του ναρκωτικού– ξεπέρασαν τα 2.040.000 στρέμματα και η παραγωγή υδροχλωρικής κοκαΐνης ανήλθε σε 1.400 τόνους, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ.

