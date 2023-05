Τουρκία - Εκλογές: Ο Ερντογάν υπερασπίζεται τον Πούτιν μετά τις καταγγελίες Κιλιτσντάρογλου

Κόσμος

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε ρωσική απόπειρα ανάμιξης στις τουρκικές εκλογές. Τι δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπερασπίστηκε την Παρασκευή τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την καταγγελία της αντιπολίτευσης περί ρωσικής απόπειρας ανάμιξης στις αυριανές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία.

Ο αντίπαλος του κ. Ερντογάν, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγόρησε προχθές Πέμπτη παράγοντες από τη Ρωσία –χωρίς να τους κατονομάσει– για διασπορά «deepfakes» και άλλων μορφών παραπληροφόρησης, με σκοπό τον επηρεασμό του αποτελέσματος της αυριανής αναμέτρησης.

Το Κρεμλίνο διέψευσε «κατηγορηματικά» την κατηγορία του υποψήφιου της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ερντογάν υπερασπίστηκε τον κ. Πούτιν, σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά στο πλαίσιο της εκστρατείας του χθες.

«Ο κ. Κεμάλ επιτίθεται στη Ρωσία, στον κ. Πούτιν. Αν επιτίθεστε στον Πούτιν, δεν θα συμφωνήσω. Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν είναι λιγότερο σημαντικές από αυτές με τις ΗΠΑ», τόνισε ο απερχόμενος τούρκος πρόεδρος.

Ο κ. Ερντογάν κατέβαλε προσπάθεια να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Μόσχα και μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Τουρκία, κράτος μέλος του NATO, έχει ωφεληθεί από εκπτώσεις στις τιμές της ρωσικής ενέργειας κι αρνείται να επιβάλει, όπως η Δύση, κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προοιωνίζονται αμφίρροπη αναμέτρηση αύριο.

Η καταγγελία του κ. Κιλιτσντάρογλου διατυπώθηκε καθώς τις τελευταίες ημέρες οι τόνοι στην προεκλογική εκστρατεία έγιναν ιδιαίτερα επιθετικοί κι ο υποψήφιος τρίτης παράταξης, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, αποσύρθηκε προχθές Πέμπτη.

Ο κ. Ιντζέ ανακοίνωσε την απόσυρσή του αφού έγινε στόχος εκστρατείας δυσφήμισης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων με παραποιημένες φωτογραφίες στις οποίες εικονιζόταν με διάφορες γυναίκες ή στο τιμόνι πολυτελών αυτοκινήτων.

Η εκστρατεία του κ. Ερντογάν εξάλλου διένειμε βίντεο –προϊόν μοντάζ– σε κάποιες από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του, με τα οποία αποπειράθηκε να συνδέσει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με το PKK, κουρδικό ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα εκτός νόμου στην Τουρκία, που η Άγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

