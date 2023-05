Life

Μια Σαντορίνη στο... Ριάντ έφτιαξαν οι Σαουδάραβες (βίντεο)

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο Ζώης Τσάρκος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Ριάντ. Τι είπε για το θεματικό πάρκο.



Στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, έχει φτιαχτεί ένα τεράστιο θεματικό πάρκο, το οποίο σε «ταξιδεύει» στα πιο διάσημα αξιοθέατα του πλανήτη.

Χωρίζεται σε θεματικές ζώνες, αφιερωμένες σε διάφορα κράτη. Από την Κίνα και το Μεξικό, μέχρι τη Γαλλία, την Ιταλία και φυσικά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η θεματική ζώνη της Ελλάδας θυμίζει… Σαντορίνη. Υπάρχουν πλακόστρωτα δρομάκια, ανεμόμυλοι, σοκάκια, λευκά σπίτια με γαλάζια παράθυρα, ελληνικές σημαίες και μουσική, τρούλλοι από εκκλησίες, αλλά και μαγαζιά που θυμίζουν Ελλάδα.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Ζώης Τσάρκος, ο οποίος είναι νοσηλευτής και εργάζεται σε νοσοκομείο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως είπε στα πλαίσια του Ριάντ Season έφτιαξαν μια Σαντορίνη, όπου μπορούσες να ξεναγηθείς και να δεις διάφορα πράγματα, ενώ έχει την διάσταση μιας μικρής πόλης.

Στην συνέχεια ο ίδιος αναφέρθηκε στην απόφασή του να φύγει από την Ελλάδα. Όπως είπε έφυγε πριν από 9,5 χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σχετικά με το τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να επιστρέψει στην χώρα, ανέφερε «οι δελεαστικές συνθήκες θα με έκαναν να γυρίσω και όχι απλά μια δουλειά επιβίωσης».

