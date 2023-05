Πολιτική

Εκλογές: Κεραμέως, Βούτσης, Κωτσαντής για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (βίντεο)

Έντονη αντιπαράθεση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά και τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών είχαν οι καλεσμένοι της εκπομπής «Στούντιο με Θέα».

Τα πυρά της προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα έστεψε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, από το στούντιο της εκπομπής «Στούντιο με Θέα», με αφορμή την εξαγγελία του για άμεση κατάργηση με ισχύ από φέτος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ ηγηθεί Κυβέρνησης συνεργασίας που θα προκύψει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για «καθαρά ψηφοθηρικό λόγο» και για «χυδαίο λαϊκισμό», κατηγορώντας τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «παίζει με την αγωνία των παιδιών που είναι λίγες ημέρες πριν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», λέγοντας ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν στο πανεπιστήμιο με 0,6 ούτε καν με μονάδα. Πως θα κάνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου ο κ. Τσίπρας, αφού αυτή απαιτεί ειδικές συνθήκες από το Σύνταγμα;».

Απαντώντας, ο Νίκος Βούτσης είπε ότι «δεν ήταν σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ που έμπαιναν τα παιδιά στα Πανεπιστήμια με 6 και 7. Δεν ήταν πατέντα του Τσίπρα, αλλά το σύστημα με το οποίο για πολλά χρόνια γίνονταν οι εξετάσεις. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής έγινε για να οδηγηθούν στα ξένα κολλέγια ή σε δημόσια ΙΕΚ αμφιβόλου και αμφιλεγόμενης προοπτικής, παιδιά γονέων που έχουν λεφτά ή που θα στριμωχτούν οικονομικά, για να πάρουν τα παιδιά ισότιμα πτυχία με των Πανεπιστημίων»

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι προκρίνει ένα σύστημα με το οποίο «να υπάρχει πράγματι ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, με εξετάσεις στις Σχολές, ώστε να αποφορτιστεί το Λύκειο» και απαντώντας στην Νίκη Κεραμέως είπε ότι «εφόσον από τις εκλογές του Μαΐου προκύψει προοδευτική Κυβέρνηση, μπορεί να προχωρήσει σε ΠΝΠ για καίρια ζητήματα, δεν παραπέμπουμε ούτε στον Ιούλιο ούτε αργότερα».

Ο Θοδωρής Κωτσαντής, επικεφαλής της ΚΝΕ, αναφέρθηκε σε πρωτιά της Πανσπουδαστικής, παράταξης που πρόσκειται στο ΚΚΕ, στις φοιτητικές εκλογές, κάτι που αμφισβήτησε η κ. Κεραμέως, λέγοντας ότι η ΔΑΠ ήταν πρώτη στις εκλογές. Ο κ. Κωνσταντής έστρεψε τα πυρά του τόσο προς την ΝΔ όσο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνολικά για τις πολιτικές τους στην Παιδεία.

Οι τρεις καλεσμένοι της εκπομπής «Στούντιο με Θέα», συμμετέχουν στις εκλογές, ως εξής:

Νίκη Κεραμέως , υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Νίκος Βούτσης , Υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ,

, Υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Κωτσανττής, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με το ΚΚΕ.