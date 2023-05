Οικονομία

Εκλογές: Μιχαηλίδου, Αποστόλου, Αντωνίου για την ακρίβεια και τον “Προσωπικό Βοηθό” (βίντεο)

Αντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα, είχαν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, στην εκπομπή “Στούντιο με Θέα” του ΑΝΤ1.

Μια εβδομάδα απομένει μέχρι την λήξη της προεκλογικής περιόδου και τις κρίσιμες κάλπες που θα στηθούν στις 21 Μαΐου και ο υδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο «χτυπάει κόκκινο», με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους κομματικούς μηχανισμούς και τους υποψήφιους βουλευτές, που «οργώνουν» την Ελλάδα, να «τα δίνουν όλα» για να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους.

Αυτά που κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και τις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με ένταση διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, «Στούντιο με Θέα», διασταύρωσαν τα ξίφη τους, το πρωί του Σαββάτου, με αιχμή το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και την παροχή στήριξης σε άτομα με αναπηρία, μέσω και του «Προσωπικού Βοηθού», οι:

Δόμνα Μιχαηλίδου, υποψήφια βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφια βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων με την Νέα Δημοκρατία Ευάγγελος Αποστόλου , υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

, υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Τόνια Αντωνίου, υποψήφια βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ.