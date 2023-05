Αθλητικά

Champions League - Eurovision: Γκρίνια του Γκουαρντιόλα για την Μάντσεστερ Σίτι

Πως ο τελικός του μουσικού διαγωνισμού επηρεάζει αρνητικά το πρόγραμμα των “πολιτών”, σύμφωνα με τον τεχνικό της ομάδας που διεκδικεί πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Η σημερινή (13/5) διεξαγωγή του τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στο Λίβερπουλ, θα στερήσει από τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, μία ημέρα ανάπαυσης, καθώς οι «πολίτες» θα παίξουν αύριο Κυριακή (14/5) με την Εβερτον.

Αυτό σημαίνει, ότι θα έχουν μία ημέρα λιγότερη για αποθεραπεία, ενόψει του καθοριστικού δεύτερου ημιτελικού με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Μάντσεστερ.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, είπε ότι προτιμούσε να γίνει σήμερα το ματς με την Εβερτον και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε πολλά να κάνουμε, γιατί πρέπει να παίξουμε την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μ' αυτό το θέμα».

