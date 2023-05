Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Τσαβούσογλου: κανείς δεν θέλει πόλεμο, αλλά…

Τι δηλώνει σε συνέντευξη του ο Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας για την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, την προσπάθεια κατευνασμού της, αλλά και την βεντάλια των διεκδικήσεων της Άγκυρας.

«Κανείς δεν θέλει πόλεμο. Εμείς γιατί πολεμήσαμε κάποτε; Γιατί προσπάθησαν να κατακτήσουν τη χώρα μας. Η σημερινή ατμόσφαιρα είναι αρκετά θετική. Είναι σημαντικό να μην χαλάσει κατά την διαδικασία των εκλογών», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN Turk.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι «για να είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση πρέπει να λυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες μεταξύ μας. Για παράδειγμα: παραβίαση του καθεστώτος των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών, διαφορές για χωρικά ύδατα, θαλάσσιες δικαιοδοσίες...».

«Αυτά αν δεν επιλυθούν μπορεί να είναι αιτία για εντάσεις. Ο βασικός λόγος της μη επίλυσης είναι αυτός: Ο Μητσοτάκης είπε ότι συζητάμε μόνο τα θέματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δεν γίνεται χωρίς να επιλυθούν και τα άλλα ζητήματα. Μιλάμε για κάθε πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να το λύσουμε μεταξύ μας;», συμπλήρωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανοίγοντας την βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων.

Στην συνέντευξη του στο CNN Turk, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου παραδέχθηκε πάντως ότι «η επίλυση προβλημάτων δεν είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν ευαίσθητα θέματα και για τις δύο πλευρές».

«Η πίεση των πολιτών στους Έλληνες πολιτικούς είναι ίσως 100 φορές μεγαλύτερη από την πίεση σε εμάς. Πρέπει όμως να κάνεις μια προσπάθεια. Εάν γίνουν ειλικρινή βήματα, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

