Πολιτική

Σκέρτσος για γερμανικές αποζημιώσεις: Ζητώ συγγνώμη αν πλήγωσα κάποιους

Για κακή διατύπωση από πλευράς του έκανε λόγο ο υφυπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ο υφυπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος επανήλθε στο θέμα, παραδεχόμενος ότι ήταν μια κακή διατύπωση δική του και ζητώντας συγγνώμη.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχώρηση από την πάγια θέση της Κυβέρνησης, διαχρονικά, δεν παραιτούμαστε από τις αξιώσεις που έχει η ελληνική Πολιτεία, το ελληνικό Κράτος απέναντι στη γερμανική Κυβέρνηση. Τέθηκε το θέμα στη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σόλτς», ανέφερε αρχικά ο κ. Σκέρτσος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ1 και πρόσθεσε:

«Ήταν μια χαλαρή, κακή διατύπωση δική μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Ζητώ συγνώμη και λυπάμαι πολύ αν πλήγωσα κάποιους, ως προς τα αισθήματά τους για το θέμα αυτό».

Στην ίδια συνέντευξη, ερωτηθείς για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκέρτσος είπε μεταξύ άλλων ότι «Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει την οικονομία στα βράχια. Είναι δέκα φορές υψηλότερο το κόστος του από αυτό που αντέχει η οικονομία. Επί ΣΥΡΙΖΑ η ανάπτυξη ήταν μισή της Ευρώπης και είναι διπλάσια από την Ευρώπη. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογηθεί. Κοστίζει 83 δις ευρώ στην τετραετία. Κάθε εβδομάδα προσθέτει καινούργια μέτρα. Προσέθεσε μέτρα για την υγεία και την παιδεία που αγγίζουν τα 9 δισ ευρώ ετησίως, 36 στην τετραετία. Και ακούσαμε τον κ. Κατρούγκαλο προχθές να λέει ότι η αύξηση των δαπανών υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ είναι ποιοτική αύξηση. Αυτά είναι μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγάζουν κανένα νόημα, πώς μπορείς να μιλάς για δαπάνες και να λες ότι θα είναι ποιοτική η αύξηση των δαπανών στο ΑΕΠ της χώρας; Πραγματικά απορεί κανείς. Μόνο η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα, κοστίζει 3,5 με 4 δις ευρώ. Για να τα μειώσουν θα πρέπει από κάπου να τα πάρουν. Θα κόψουν επομένως κάποιες μόνιμες δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας, στην ασφάλεια ή στους εξοπλισμούς; Πρέπει να μας πουν για να γνωρίζουν οι πολίτες διότι ή δεν θα μπορέσουν να τα χρηματοδοτήσουν ή θα δανειστούν αλλά δεν θα μπορέσουν να δανειστούν διότι οι αγορές θα κλείσουν ξανά».

Ακόμη, για το θέμα της κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε «Έχει την πρόθεση και βούληση ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει το οικονομικό του πρόγραμμα που έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα 83 δις ευρώ; Είναι ένα εξωφρενικό πρόγραμμα, το οποίο μας βάζει κατευθείαν σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος, σε καθεστώς οικονομικής εποπτείας από την οποία βγήκαμε πριν από λίγους μήνες, μετά από 12 πολύ δύσκολα χρόνια, με μεγάλη συμβολή, σημαντική αρνητική συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ταλαιπωρία της χώρας, της οικονομίας και των πολιτών. Αν έχουμε μάθει κάτι από τα λάθη του παρελθόντος και αν μπορεί να μας πει πόσο κοστίζουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, αύξηση στο 7,5% του ΑΕΠ στις δαπάνες υγείας, πόσο κοστίζει; Μείωση του ΦΠΑ τροφίμων στον ελάχιστο συντελεστή, πόσο κοστίζει; Μείωση του ΕΦΚ στον ελάχιστο συντελεστή, πόσο κοστίζει; Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα ή από ποιους φόρους; Καινούργιους, θα έλεγα, διότι στο debate ο κ. Τσίπρας μας έδειξε, υπονόησε ότι θα πάει και σε αυξήσεις φόρων που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμά του. Συνεπώς, είτε υπάρχει μια κρυφή νέα ατζέντα υπερφορολόγησης της οικονομίας ή πάει κατευθείαν ξανά η οικονομία στα βράχια».

Συμπλήρωσε ότι «Είναι μια θεσμική παρακαταθήκη για τη χώρα, ωρίμανσης και του πολιτικού συστήματος και του εκλογικού σώματος, πλέον τα κόμματα να αντιπαρατίθενται με κοστολογημένα προγράμματα. Εμείς ερχόμαστε με βάση μια πρόταση οικονομική, η οποία κοστίζει σωρευτικά 9 δις. Γραμμή-γραμμή την έχουμε κοστολογήσει. Κάθε μέτρο μας ξέρουμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Το έχουμε παρουσιάσει στον λαό. Είναι ενταγμένο στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2023-2026. Λέμε και υποστηρίζουμε πάντα λίγο λιγότερα πράγματα από αυτά που τελικά κάνουμε. Και αυτή είναι η βασική διαφορά της Ν.Δ. με το ΣΥΡΙΖΑ, που τάζει τον ουρανό με τ΄ άστρα και τελικά κάνει τα ακριβώς αντίθετα ή και χειρότερα από αυτά, οδηγώντας σε μεγάλη ταλαιπωρία τον λαό».









