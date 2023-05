Πολιτική

Αλβανία: Ο Φρέντι Μπελέρης παραμένει στην φυλακή

Tο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η πλευρά του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας.



Στη φυλακή παραμένει ο Φρέντι Μπελέρης, όπως αποφάσισε το Δικαστήριο Αυλώνα, στο οποίο απολογήθηκε, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία απόπειρας εξαγοράς ψήφων ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές των Τιράνων.

Ο δικηγόρος του Φρέντι Μπελέρη σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο ανέφερε πως «το δικαστήριο δέχτηκε την εισήγηση του εισαγγελέα. Πρόκειται για καθαρά πολιτική απόφαση που μας θυμίζει το παλαιό κομμουνιστικό καθεστώς. Η απόφαση ήταν ειλημμένη από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα».

Από την πλευρά του, και ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες χαρακτήρισε την απόφαση πολιτική, όπως όλο το σκηνικό μέχρι τη σύλληψή του.

Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας με την κατηγορία της «εξαγοράς ψήφων».

