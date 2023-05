Πολιτική

ΥΠΕΞ για προφυλάκιση Μπελέρη: Σκανδαλώδης η απόφαση του δικαστηρίου

"Η σύλληψη υποψηφίου Δημάρχου δύο ημέρες πριν τις εκλογές δεν συνιστά κράτος δικαίου" αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Απάντηση στην απόφαση του Αλβανικού δικαστηρίου να παραμείνει στη φυλακή ο Φρέντι Μπελέρης, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία απόπειρας εξαγοράς ψήφων ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Αλβανία, εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, αναφέρει πως "Μια τέτοια απόφαση θα έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία, καθώς προϋπόθεση της ευρωπαϊκής αυτής πορείας είναι η προσήλωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στις αρχές του κράτους δικαίου."

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

"Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου στην Αυλώνα, αν τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα είναι σκανδαλώδης. Η σύλληψη υποψηφίου Δημάρχου δύο ημέρες πριν τις εκλογές δεν συνιστά κράτος δικαίου. Η απόφαση για προφυλάκιση του υποψηφίου Δημάρχου επιφέρει πλήρη ανατροπή των κανόνων ισονομίας στις δημοτικές εκλογές στη Χειμάρρα, σημαντικότατο κέντρο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Μια τέτοια απόφαση θα έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία, καθώς προϋπόθεση της ευρωπαϊκής αυτής πορείας είναι η προσήλωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στις αρχές του κράτους δικαίου. Αποφάσεις σαν τη σημερινή οι οποίες παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές σημαίνουν ότι στην πράξη η Αλβανία δεν ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο."

Υπενθυμίζεται ότι ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας με την κατηγορία της «εξαγοράς ψήφων».

