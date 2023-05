Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ζάκυνθο

Το μέγεθος και το επίνετρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ζάκυνθο.

Το επίκεντρο της δόνησης σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Στροφάδων και το εστιακό του βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

