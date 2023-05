Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός βρέθηκε άνδρας σε παγκάκι

"Θρίλερ" με νεκρό άνδρα στον Πειραιά, ο οποίος βγήκε βόλτα και ξεψύχησε σε ένα παγκάκι.

Τραγικό τέλος είχε ένας ηλικιωμένος ο οποίος βγήκε για μια βόλτα στο λιμάνι του Πειραιά και ξεψύχησε σε ένα παγκάκι.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό πρόκειται για έναν άνδρα 70 ετών που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε ένα παγκάκι κοντά στην Πύλη Ε-9 στον Πειραιά.

Ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

