Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από ρωσική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός ρωσικής επίθεσης στην πόλη Κοστιαντινίβκα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσική επίθεση στην Κοστιαντινίβκα, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Μπαχμούτ, στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η ουκρανική εισαγγελία.

«Επειτα από βομβαρδισμό στην Κοστιαντινίβκα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν», ανάμεσά τους «δύο έφηβοι 15 και 16 ετών», ανακοίνωσε η ουκρανική εισαγγελία στο Telegram.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Σεισμός στην Ζάκυνθο