Παναιτωλικός - ΟΦΗ: νίκη και πρωτιά στα play out για τους Κρήτες

Με την εκτός έδρας νίκη κόντα στον Παναιτωλικό, η ομάδα του ΟΦΗ, τερμάτισε πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα της Superleague.

Το αυτογκόλ του Διαμαντή Χουχούμη στο 84ο λεπτό και αυτό του Γκρόνινγκ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισαν τη νίκη στον ΟΦΗ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 2-0 και ταυτόχρονα την πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα που διεξήχθη.

Στο πρώτο χρονικά ματς της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής των play out της Super League, η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας κατάφερε να «κλειδώσει» την 7η θέση στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2022/2023, έχοντας και την τύχη με το μέρος της, καθώς οι γηπεδούχοι «σημάδεψαν» τρεις φορές τα δοκάρια (δύο ο Καρέλης).

Δύο γκολ σημείωσε στη διάρκεια του αγώνα πέτυχε ο Ντικό του ΟΦΗ, αλλά και τις δύο φορές ήταν εκτεθειμένος (οφσάιντ) και σωστά δε μέτρησαν.

Ο ΟΦΗ πέτυχε γκολ στο 10ο λεπτό με τον Ντικό, αλλά με υπόδειξη του βοηθού και αργότερα με την επιβεβαίωση και του VAR, το τέρμα δε μέτρησε καθώς ο επιθετικός από το Μάλι ήταν εκτεθειμένος (οφσάιντ) πριν σκοράρει.

Το ματς ήταν ανοικτό από τα πρώτα λεπτά, καθώς δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα από τις ομάδες. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το ημίωρο και πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο έχασαν δύο κλασικές ευκαιρίες για να προηγηθούν.

Η πρώτη μεγάλη φάση του Παναιτωλικού σημειώθηκε στο 40΄, όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπουζούκη και κεφαλιά του Στάγιτς, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου. Στην επαναφορά ο Λάρσον έκανε το σουτ εκτός περιοχής, με το γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να διώχνει σωτήρια.

Δύο λεπτά μετά η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχασε και δεύτερη κλασική ευκαιρία, αλλά και πάλι ο Χριστογεώργος ήταν σε σωστή θέση και με το ένα χέρι απέκρουσε το σουτ του Καρέλη.

Με δεύτερο δοκάρι για τους Αγρινιώτες ξεκίνησε δεύτερο μέρος. Από την κεφαλιά του Καρέλη στο 49΄ η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια πάλι ο Χριστογεώργος ήταν στη σωστή θέση μετά το πλασέ του Βοΐλη.

Στο 52΄ και πάλι ο Ντικό βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα του Παναιτωλικού, αλλά ούτε αυτή την φορά δε μέτρησε το γκολ που σημείωσε, μιας και το VAR διαπίστωσε πως υπήρξε ξανά παράβαση από τον Αφρικανό παίκτη του ΟΦΗ (οφσάιντ).

Ο Καρέλης στάθηκε ξανά άτυχος στο 69΄, αφού σημάδεψε για δεύτερη φορά και τρίτη για την ομάδα του δοκάρι του Χριστογεώργου. Η ομάδα της Κρήτης κατάφερε τελικά να προηγηθεί, καθώς στο 84΄ μετά από γύρισμα του Λάρσον, ο Χουχούμης έβαλε το πόδι του και άλλαξε την πορεία της μπάλας, η οποία παρά την προσπάθεια του Γκρατερόλ, κατέληξε στα δίχτυα (0-1).

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σεμπάστιαν Γκρόνινγκ μετά από προσπάθεια του Μπιφούμα, απέφυγε και τον Γκράτερολ για να διαμορφώσει το τελικό 2-0.



Διαιτητής: Σ. Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Μπουζούκης - Χριστογεώργος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Γκράτερολ, Χουχούμης, Λάρσον, Μλάντεν, Στάγιτς, Ξενιτίδης (80΄ Κολοβός), Τσιγγάρας (74΄ Νικολάου), Μπουζούκης (64΄ Ντουάρτε), Ντίας, Βοΐλης (80΄ Σενγκέλια), Καρέλης (80΄ Ζοάο Πέδρο)

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Χριστογεώργος, Διαμαντής, Γιοχού, Γιαννούλης (60΄ Μπιφούμα), Μεγιάδο, Ντιουσέ, Λάρσον, Τοράρινσον (76΄ Μαρινάκης), Μπάκιτς (76΄ Αποστολάκης), Φελίπε (86΄ Φαλατάχ), Ντικό (76΄ Γκρόνινγκ)

