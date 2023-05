Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Διεθνολόγοι αναλύουν στον ΑΝΤ1 τι να περιμένει η Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αύριο των σχέσεων, η «Γαλάζια Πατρίδα» και τα νεο-οθωμανικά όνειρα. Τι λένε διεθνολόγοι στον ΑΝΤ1.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Προεκλογικές συγκεντρώσεις βγαλμένες από το χρονοντούλαπο της ιστορίας. Με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, σημαίες, παλμό, συνθήματα.

Ο 69χρονος Ταγίπ Ερντογάν ηγείται του ΑΚΡ κι ευελπιστεί να κερδίσει την Τρίτη του θητεία ως πρόεδρος, από το 2014 και να παραμείνει στο τιμόνι ως το 2028. Είναι βαθιά Ισλαμιστής, εισήγαγε στην επίσημη εξωτερική πολιτική το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ενώ δεν κρύβει τις νέο-οθωμανικές του βλέψεις.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, σχολίασε σχετικά με τις τουρκικές εκλογές: "Η Ελλάδα δεν έχει προτίμηση για τις τουρκικές εκλογές, η Ελλάδα αυτο που επιθυμεί είναι η Τουρκία να γίνει μια πραγματική χώρα, με την οποία να μπορεί να ξεκινήσει πραγματικές διαπραγματεύσεις."

Η Άννα Κωνσταντινίδου, ιστορικός, διεθνολόγος του ΑΠΘ, με τη σειρά της αναφέρει: "Είναι ενιαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός της Τουρκίας, όποιος και να εκλεγεί το ίδιο θα είναι για την Ελλάδα. Και οι δύο πολιτικοί και οι δύο ηγέτες είναι ιδιαίτερα αναθεωρητικοί."

Όποιος και να βγει, είναι εννιαίος ο στρατηγικός ρόλος της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Και οι δύο ηγέτες είναι ιδιαίτερα αναθεωρητικοί και όχι μόνο αυτοί αλλά όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έχει συγκεκριμένη στάση απέναντι στην Ελλάδα.

Στον αντίποδα, ο 75χρονος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρόεδρος του CHP ηγείται του συνασπισμού των 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καθότι κεμαλιστής κατά της ισλαμικής μαντίλας, ζητά να κάνουν απόβαση σε 23 ελληνικά νησιά οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δείχνει να είναι πιο φιλικά διακείμενος στην Αμερική.

Η Άννα Κωνσταντινίδου, συνεχίζει: "Ο Ερντογάν με τις πολιτικές του έχει επιφέρει έναν έντονο αντιαμερικανισμό στο εσωτερικό κατεστημένο του κράτους του. Τον αντιαμερικάνισμό αυτόν σκοπεύει να τον συνεχίσει, εν αντιθέσει με τον Κιλιτσντάρογλου ο οποίος και ως Κεμαλιστής εκτός των άλλων θα προσπαθήσει να επαναπροσεγγίσει την Δύση και πιο συγκεκριμένα την Αμερική."

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναφέρει για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: "Φαίνεται ότι θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσει έτσι στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει το "ευρωπαϊκό χαρτί" σε μία αναβίωση του Ελσίνκι, 23 και πλέον χρόνια μετά, προσαρμοσμένη βέβαια στο 2023."

Στο τελευταίο προεκλογικό σποτ, εμφανίζεται ένας νεαρός να βγαίνει αναμαλλιασμένος μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο όπου μία ντουζίνα χέρια προσπαθούν να τον σουλουπώσουν. Ως από μηχανής θεός στην βαβέλ του κεφαλιού του εμφανίζεται ένας μπαρμπέρης, που κάνει την δουλειά σωστά, φορώντας ένα καρό σακάκι που παραπέμπει στον ενδυματολογικό κώδικα του Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Πέθανε η Μαίρη Αλεξοπούλου