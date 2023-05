Κόσμος

Σουδάν: Κλειστός ο εναέριος χώρος σε όλες τις αερομεταφορές

Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστός ο εναέριος χώρος του Σουδάν για όλες τις αερομεταφορές. Οι εξαιρέσεις.

Ο εναέριος χώρος του Σουδάν θα παραμείνει κλειστός για όλες τις αερομεταφορές έως τις 31 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα η σουδανέζικη υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται αεροπορικές πτήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και πτήσεις για απομάκρυνση ανθρώπων από τη χώρα. Για την πραγματοποίηση αυτών των πτήσεων απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο εναέριος χώρος του Σουδάν παραμένει κλειστός για τακτικές αερομεταφορές μετά το ξέσπασμα πριν περίπου ένα μήνα συγκρούσεων μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

