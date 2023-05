Αθλητικά

Ιωνικός - Λαμία: νίκη παραμονής με ανατροπή για τους Λαμιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιωνικός, πίεσε, προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την νίκη κόντρα στη Λαμία.

Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά -για έβδομη διαδοχική σεζόν- η Λαμία, η οποία έμεινε «όρθια» στο... θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ με τον Ιωνικό. Αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο, η ομάδα της Φθιώτιδας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και να πάρει τον «χρυσό» βαθμό που χρειαζόταν στη Νεάπολη, ώστε να αποφύγει τον υποβιβασμό, στέλνοντας στη δεύτερη κατηγορία τους Νικαιώτες.

Οι γηπεδούχοι χρειάζονταν μόνο νίκη για να μείνουν στην κατηγορία και ήταν λογικό να παίξουν επιθετικά, όμως δεν έβρισκαν τρόπο να μπουν στην περιοχή του Κοσέλεφ και στο πρώτο ημίωρο αρκέστηκαν σε κάποια -ως επί το πλείστον ακίνδυνα- σουτ έξω από την περιοχή. Μόνο σε μία περίπτωση, στο 5ο λεπτό, ο Ελευθεριάδης επωφελήθηκε από τις κόντρες και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά ο Κυριάκος Παπαδόπουλος πρόλαβε να διώξει με τάκλιν. Από την άλλη πλευρά, η Λαμία έκανε αισθητή την παρουσία της στο 4΄, με το σουτ του Νούνιες που μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης, ενώ έχασε πολύ καλή ευκαιρία στο 28΄, όταν μετά από σέντρα του Αμπάντα ο Μαρτίνεθ έκανε με τη μία το βολέ, αλλά ο Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ.

Όλα άλλαξαν στο 30ο λεπτό, όταν ο Ιωνικός άνοιξε το σκορ. Ο Βαλεριάνος εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και στην «καρδιά» της άμυνας ο Ελευθεριάδης με γυριστή κεφαλιά «πλήγωσε» την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι. Πριν προλάβουν οι φιλοξενούμενοι να συνέλθουν από το σοκ, ο Κάνιας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή «έγραψε» το 2-0 στο 37΄ και θεμελίωσε το προβάδισμα των Νικαιωτών. Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, πάντως, η Λαμία έφτασε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ, με ένα απίθανο σουτ του Σιμόν στην κίνηση αρκετά έξω από την περιοχή, το οποίο έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Λεωνίδας Βόκολος έκανε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τους Σαραμαντά και Τόσιτς να παίρνουν τις θέσεις των Αμπάντα και Μαρτίνεθ, και είδε τους παίκτες του να μπαίνουν πολύ δυναμικά και να μειώνουν στο 53΄. Ο Νούνιες, μετά από γύρισμα του Τσιλούλη, υποδέχθηκε τη μπάλα με πλάτη προς το τέρμα και, παρότι κλεισμένος από δύο αμυντικούς, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει και με συρτό σουτ να αιφνιδιάσει τον Χουτεσιώτη. Οι φιλοξενούμενοι αναθάρρησαν, πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν γρήγορα στην ισοφάριση. Στον αντίποδα, ο Ιωνικός πλησίασε το γκολ στο 69΄, όταν ο Κοσέλεφ δεν συγκράτησε τη μπάλα σε ένα σχετικά εύκολο σουτ του Βαλεριάνου, ο Μάντζης μπήκε στη φάση, αλλά ο τερματοφύλακας της Λαμίας έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του και έσωσε την εστία του.

Αυτή η τεράστια χαμένη ευκαιρία αποδείχθηκε μοιραία για τους Νικαιώτες. Τρία λεπτά αργότερα (72΄), ο Τόσιτς με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Χουτεσιώτη και «πάγωσε» τη Νεάπολη, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και πανηγυρίζοντας αλά... Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι γηπεδούχοι βγήκαν όλοι μπροστά (δεν είχαν κι άλλη επιλογή), ο Μάντζης στο 77΄ δεν μπόρεσε από πολύ πλάγια θέση να νικήσει τον Κοσέλεφ και ο χρόνος κυλούσε... Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Λαμία βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά ο Χουτεσιώτης έσωσε στο τετ-α-τετ με τον Βασιλαντωνόπουλο, δίνοντας μία... τεχνητή αναπνοή στην ομάδα του. Τα υπόλοιπα επτά λεπτά όμως δεν απέφεραν το πολυπόθητο γκολ για τον Ιωνικό και το τελευταίο σφύριγμα έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στο «στρατόπεδο» της Λαμίας και «βύθισε» στη Super League 2 τον Ιωνικό.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ελευθεριάδης, Ρομαό, Βαλεριάνος - Νούνιες, Τσιλούλης, Τζανετόπουλος, Μεντίνα, Κοσέλεφ

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Μύγας, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Ρομαό (76΄ Λοβέρα), Κάνιας, Φαντιγκά (70΄ Γούλερι), Μασάς (70΄ Σεμπά), Ελευθεριάδης (60΄ Σόουζα), Μάντζης, Σάκιτς

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Αμπάντα (46΄ Σαραμαντάς / 84΄ λ.τρ. Βασιλαντωνόπουλος), Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Τσιλούλης (64΄ Ρόμανιτς), Σλίβκα (75΄ Μανούσος), Στάνκο, Μαρτίνεθ (46΄ Τόσιτς), Νούνιες, Μεντίνα

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Εκλογές στην Τουρκία: Διεθνολόγοι αναλύουν στον ΑΝΤ1 τι να περιμένει η Ελλάδα (βίντεο)