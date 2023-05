Αθλητικά

Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα: αήττητοι αλλα υποβιβασμένοι οι Βοιωτοί

Ο Λεβαδειακός, "έγραψε" ακόμη μία ισοπαλία αυτή τη φορά κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, όμως έχει ήδη αποχαιρετίσει την Superleague.

Με την 6η ισοπαλία σε 7 ματς (και μία νίκη) των play out ολοκλήρωσε το εφετινό πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός, ο οποίος είχε «αποχαιρετίσει» την Super League από την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Βοιωτοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το χορταστικό 3-3 με τον ΠΑΣ Γιάννινα και παρότι δεν ηττήθηκαν στο μίνι πρωτάθλημα των 7 αγωνιστικών εντούτοις η νέα σεζόν θα τους βρει στη Super League 2. Ο ΠΑΣ με το βαθμό που απέσπασε τερμάτισε στην 3η θέση της ειδικής βαθμολογίας των play out και στην 9η της κατάταξης.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28΄ με το σουτ του Γιαννιώτα μέσα από την περιοχή, μετά την αδυναμία των αμυντικών του ΠΑΣ ν΄ απομακρύνουν τη μπάλα. Η αντίδραση, όμως, των Ηπειρωτών υπήρξε άμεση και στο 34΄ έφεραν το ματς στα ίσια με την κεφαλιά του Κόντε, μετά την πάσα του Ροσέρο.

Οι φιλοξενούμενοι, τέσσερα λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης έφτασαν στην ολική ανατροπή του σκηνικού. Μετά το σουτ του Κόντε η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά της από πολύ κοντά, ο δημιουργός του πρώτου τέρματος, Ροσέρο, την έστειλε στα δίχτυα για να βάλει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΣ με 2-1.

Όμως, οι Βοιωτοί είχαν την απάντηση πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι αφού μετά το σουτ του Χάμοντ η μπάλα βρήκε το δοκάρι, ο Τσάπρας πήρε το "ριμπάουντ" κι έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στ΄ αποδυτήρια (2-2).

Το παιχνίδι συνέχισε να παίζετε μπάνω κάτω και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λεβαδειακό να παίρνει ξανά... κεφάλι στο σκορ με το απευθείας φάουλ του Βρακά στο 78ο λεπτό. Δύο λεπτά μετά, όμως, ο ΠΑΣ βρήκε τον τρόπο και πάλι να ισοφαρίσει με τον Παμλίδη, με το 3-3 να μένει τελικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας

Κίτρινες: Εραμούσπε, Σόρια

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Βήχος, Χάμοντ, Τσάπρας (86΄ Ντεντάκης), Νίκας (16΄ Δούμτσιος), Μεχία, Γιαννιώτας (86΄ Τορό), Λιάγκας, Λούα Λούα (62΄ Βρακάς), Συμελίδης (63΄ Σκρβάρκα), Παζ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Λώλης (73΄ Λεό), Κόντε (73΄ Κύρκος), Ροσέρο, Παμλίδης, Εραμούσπε, Ριένστρα (57΄ Καραχάλιος), Ράντου, Μπορταγκαραϊ, Τζίνο

