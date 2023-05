Αθλητικά

Αστέρας - Ατρόμητος: “Μοιρασιά” στην Τρίπολη

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική των playouts της Super League.

Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός έμειναν στο 1-1 στο τελευταίο τους ματς για την αγωνιστική περίοδο 2022/2023, με τους Αρκάδες να τερματίζουν στην 4η θέση των play out και στην 10η στη γενική κατάταξη, ενώ οι Περιστεριώτες από την πλευρά τους στην 8η και στην 2η του μίνι πρωταθλήματος μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου.

Αν και στο ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα που έχασε την πρώτη κλασική ευκαιρία στο 32΄ με την προβολή του Τζαβίδα να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η ομάδα του Γιάννη Δουβίκα ήταν αυτή που «πήρε κεφάλι» στο σκορ, στο 42ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο νεαρός Κωστέας με κεφαλιά νίκησε τον Γιαννιώτη κι «έγραψε» το 1-0, στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία των «Αρκάδων» στο παιχνίδι.

Με γρήγορο γκολ για λογαριασμό του Ατρόμητου ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο. Ο Κουέν ήταν ο σκόρερ της ισοφάρισης στο 54΄, με την φάση να ελέγχεται και από το VAR χωρίς να υπάρχει αλλαγή στην αρχική απόφαση του διαιτητή, Ζαμπαλά, να δείξει σέντρα.

Παρά τις προσπάθειες των 22 παικτών το γκολ της νίκης δεν ήρθε για καμία ομάδα.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Κίτρινες: Κωστέας, Τσιφτσής, Μουνάφο - Έρλινγκμαρκ, Μουντές

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Δουβίκας): Τσιφτσής, Ατιένζα, Καστάνο, Γκαρσία (63΄ Αλβαρες), Τασούλης (86΄ Χριστόπουλος), Αλάγμπε (87΄ Καπίγια), Προύντζος, Μπερτόλιο (81΄ Μουνάφο), Ζουκλής (81΄ Σίτο), Μπαρτόλο, Κωστέας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηϊσαίας, Κουέν (78΄ Μουντές), Μαυρομμάτης, Φριντγιόνσον (60΄ Καμαρά), Έρλινγκμαρκ (60΄ Γκονσάλεθ), Τζοβάρας (60΄ Ρομπάιγ), Κλωναρίδης, Τζαβίδας (72΄ Κωτσόπουλος)

