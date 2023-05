Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ερυθρόλευκο βήμα προς τους τελικούς

Έκανε το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και πετά για Κάουνας ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός απλά χρειάστηκε να παίξει άμυνα για να κάνει το 1-0 (83-65) απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση των πλέι οφ της Basket League. Αν και ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε με 42-45 στο ημίχρονο μετρώντας 9 εύστοχα τρίποντα, στο β΄ μέρος πέτυχε συνολικά 20 πόντους, όταν δηλαδή αποφάσισε να πιέσει η ομάδα του Πειραιά, στην «πρόβα τζενεράλε» ενόψει της συμμετοχής των «ερυθρόλευκων» στο φάιναλ φορ της Euroleague, στο Κάουνας. Μετά τη νίκη στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός αναχωρεί με τσάρτερ για την πόλη της Λιθουανίας την Τετάρτη (17/5), ενόψει του ημιτελικού με τη Μονακό την Παρασκευή (19/5).

Ο Σάσα Βεζένκοφ, με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ήταν ο παίκτης που έβγαλε τον Ολυμπιακό... από τη δύσκολη θέση, όταν ο ΠΑΟΚ διατηρούσε το προβάδισμα, ο Ουόκαπ με 8 ασίστ και 7 πόντους είχε συνεισφορά στην οργάνωση, τη δημιουργία και την άμυνα, ενώ διψήφιοι ήταν οι Άλεκ Πίτερς (13π., 6ρ.) και Μιχάλης Λούντζης (10π.). Με 8 ριμπάουντ τέλειωσε το Ματς ο Μουσταφά Φαλ και με 7 ο Τζόελ Μπόλομποϊ. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Σλούκα.

Ο ΠΑΟΚ τέλειωσε το ματς με 13/36 τρίποντα (7/27 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφους του Τζόρνταν Σίμπερ (15π.) και Τζέιλεν Ράιλι (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 42-45, 63-52, 83-65

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-11, με τρία τρίποντα από Μαργαρίτη, Φράνκε και Ράιλι, με τον τελευταίο να είναι ξανά εύστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου για το 9-14. Το προσωπικό σερί 5-0 του Σάσα Βεζένκοφ έφερε το ματς στα ίσα, 14-14, για να προηγηθεί με 17-16 η ομάδα του Πειραιά, με λύσεις από Βεζένκοφ και Παπανικολάου. Όμως, με το 5ο εύστοχο τρίποντο του ΠΑΟΚ στην 1η περίοδο, ο Χαντς έδωσε προβάδισμα, 17-19 (σκορ πρώτου δεκαλέπτου) στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Χαντς ήταν εύστοχος με το... καλημέρα της 2ης περιόδου έξω από τα 6.75 (17-22 ο ΠΑΟΚ) και χρειάστηκε η ευστοχία των Λαρεντζάκη και Πίτερς από τη γραμμή των τριπόντων για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα η ομάδα του Πειραιά (25-24). Οι Ράιλι και Πόλεϊ αύξησαν σε 8 τα εύστοχα τρίποντα του ΠΑΟΚ (27-30). Με τον Λούντζη στο παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν απαντήσεις (35-35). Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν χωρίς άγχος και συνέχισαν να... δοκιμάζουν το χέρι τους από τη γραμμή του τριπόντου. Ήταν η σειρά του Σίμπερτ να... ανοίξει λογαριασμό στα σουτ τριών πόντων, κάνοντας το 40-45. Ο Βεζένκοφ κέρδισε φάουλ και με 2/2 βολές μείωσε σε 42-45, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός... σοβαρεύτηκε και με πίεση στην άμυνα κράτησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στους 7 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε... το «όπλο» του και με διαδοχικούς πόντους οδήγησε εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό σε διψήφια τιμή διαφοράς. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τόμας Ουόκαπ, σε άμυνα και επίθεση στο ίδιο διάστημα, με τον Φαλ να «σκεπάζει» τα καλάθια. Το 63-52 στο 30ο λεπτό δεν φαινόταν διαφορά που θα μπορούσε να καλύψει ο ΠΑΟΚ στο 4ο δεκάλεπτο.

O ΜακΚίσικ ανέλαβε δράση στο 4ο δεκάλεπτο, έγραψε το 70-58 από έξτρα πάσα του Λαρεντζάκη και η διαφορά πήγε και πάνω από τους 20 και στο φινάλε. Ο Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο και στον Μπόλομποϊ και στον Τζορτζ Πάπας.

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Κατραχούρας-Καρπάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Λούντζης 10, Φαλ 4, Βεζένκοφ 21 (1), Παπανικολάου 4, Λαρεντζάκης 16 (2), Πάπας, Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 13 (2), ΜακΚίσικ 6 (1)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 7 (1), Ράιλι 12 (3), Μαργαρίτης 5, Σαλούστρος 2, Ρένφρο 1, Τσιακμάς 3 (1), Χαντς 9 (3), Πόλι 7 (1), Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 15 (3), Κακλαμανάκης 4,

