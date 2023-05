Κόσμος

Αλβανία - Μπελέρης: προφυλακιστέος και ο Παντελής Κοκαβέσης

Ο Παντελής Κοκαβέσης, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τιράνων, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας.

Μετά την προφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη, για την οποία, εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πρροφυλακιστέος κρίθηκε και ο συνεργάτης του, Παντελής Κοκαβέσης.

Τη σχετική απόφαση ανακοίνωσε στο νοσοκομείο Τιράνων το δικαστήριο Αυλώνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Παντελής Κοκαβέσης, συνεργάτης του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη στην προεκλογική του εκστρατεία, είχε μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τιράνων, μια μέρα πριν διότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Πριν ένα χρόνο είχε προβεί σε μεταμόσχευση καρδιάς.

Και οι δύο δικαιούνται να κάνουν έφεση σε πέντε μέρες από σήμερα και το εφετείο να αποφανθεί εντός δέκα ημερών. Μεσολαβούν, ωστόσο και άλλα δικαστικά διαδικαστικά. Αύριο, ο κ. Μπελέρης θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο και μπορεί να ψηφιστεί από τους υποστηρικτές του.

