Εκλογές - Τσίπρας: Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζει ο λαός, όχι τα καρτέλ

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη νίκη, είναι ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον Βόλο.

«Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζει ο λαός, όχι τα καρτέλ», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του από την παραλία του Βόλου, στο Ηρώο. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη νίκη, είναι ζήτημα ζωής, αξιοπρέπειας, είναι ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21η Μαΐου «σημαίνει αλλαγή, σημαίνει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας την επομένη των εκλογών, σημαίνει δικαιοσύνη παντού για όλους». Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη μπροστά. Σχολίασε ότι η παρουσία του κόσμου στην αποψινή συγκέντρωση αποδεικνύει ότι στις 21 του Μάη η Μαγνησία θα βγάλει ξανά πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και «θα ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη νίκη και την αλλαγή. Σημείωσε ότι το δίλημμα της κάλπης είναι ένα: «Μητσοτάκης ή αλλαγή. Μητσοτάκης ή δικαιοσύνη. Κυβέρνηση ασυδοσίας ή κυβέρνηση συνεργασίας. ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας ή άλλα 4 χρόνια αλαζονείας, αδικίας, αισχροκέρδειας;». Υποστήριξε ότι η πλειοψηφία ήδη έχει απαντήσει «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Μάη».

Είπε ότι «η αλλαγή δεν είναι σύνθημα που αφορά το χθες και το παρελθόν, αλλά αυτό που έχουν στην καρδιά τους οι πολίτες. Ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το αν είναι αριστεροί, κεντρώοι ή δεξιοί, θέλουν μια μεγάλη αλλαγή». Τόνισε ότι «αυτά τα συναισθήματα και οι προσδοκίες μεταφράζονται όσο περνάνε οι μέρες σε απόφαση πολιτική, σε απόφαση ψήφου»: «Την άλλη Κυριακή τελειώνουμε οριστικά με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι άκουσε πριν τον κ. Μητσοτάκη «να μιλά σε λιγοστούς φίλους του στην Αθήνα και να λέει "έχουμε μεγάλο ρεύμα"». «Και αναρωτιέμαι, αυτό το μεγάλο ρεύμα πώς γίνεται και το βλέπουν μονάχα οι αυλοκόλακες του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Πού είναι αυτό το μεγάλο ρεύμα; Μην το είδατε στις πλατείες, στα καφενεία, στους χώρους δουλειάς και τα χωριά;». «Το μόνο μεγάλο ρεύμα είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που έρχονται σε κάθε νοικοκυριό και έχουν τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη», σχολίασε. Αναρωτήθηκε, δε, «τι θα μας λένε σε μια εβδομάδα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όσοι προσπαθούν σήμερα με τη βία να μας πείσουν γι' αυτό το ρεύμα Μητσοτάκη. Θα αρχίσουνε πάλι τις αναλύσεις για το πώς έγινε αυτό, πώς τους ξέφυγαν τα υπόγεια ρεύματα που όλως παραδόξως όλα κατατείνουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες την Κυριακή με την ψήφο τους «να τους στερήσουν τις δικαιολογίες, να μην μπορούν να μιλήσουν για υπόγεια ρεύματα, αλλά να καταμαρτυρήσουν ένα ποτάμι δυνατό, ποτάμι της νίκης και της αλλαγής». Είπε ότι ακόμα και σε αυτές τις μετρήσεις που «βρίσκουν φοβερό ρεύμα, πάντα το ποσοστό των αναποφάσιστων ειναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό της διαφοράς. Κρατάνε πισινή, ξέρουν τι κάνουν».

«Ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε κακοποιητής της Δημοκρατίας»

«Ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε κακοποιητής της Δημοκρατίας και των άρθρων του Συντάγματος με αυτό το σύστημα των παράνομων παρακολουθήσεων που διεξάγονταν μέσα από το γραφείο του», είπε ο κ. Τσίπρας. Ανέφερε ότι το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί το ψήφισμα της αρμόδιας επιτροπής «που αναδεικνύει τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ως ενορχηστρωτή αυτών των παράνομων παρακολουθήσεων». Είπε ότι στο ντιμπέιτ ο πρωθυπουργός «μάς είπε ότι είναι σκάνδαλο και ότι δεν υπήρξε εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις». «Τότε πώς μας έλεγε ότι υπάρχει εθνικό απόρρητο και δεν άφησε την αλήθεια να βγει στο φως στην επιτροπή της Βουλής;», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε μια μέρα». «Εδώ όμως στέκεται. Και αυτός και η εισαγγελέας της ΕΥΠ που υπέγραφε παράνομα τις παρακολουθήσεις στέκεται. Γιατί, άραγε, πού τον κρατά τον κ. Μητσοτάκη;», ρώτησε. «Αλλά», συνέχισε, «και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που αντί να διαλευκάνει αυτό το έγκλημα, φρόντισε να βάζει φραγμούς στον επικεφαλής της ΑΔΑΕ που βρήκε τα πειστήρια του εγκλήματος».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί ψήφο συγκάλυψης»

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητώντας την ψήφο του λαού «μετά από αυτή την ομολογία», «ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί η ψήφος αυτή να ειναι ψήφος εξαγνισμού. Λέει στους ψηφοφόρους της ΝΔ: "ψηφίστε με για να με καθαρίσετε"». Απευθυνόμενους στους ψηφοφόρους της ΝΔ «που ντρέπονται για το σκάνδαλο των υποκλοπών», όπως είπε, ο κ. Τσίπρας τους ζήτησε να μη γίνουν με την ψήφο τους «συνένοχοι στο βιασμό της δημοκρατίας». «Ψήφος στη ΝΔ είναι ψήφος στη συγκάλυψη, στην ασυδοσία, είναι άλλα τέσσερα χρόνια αλαζονεία, αδικία, αυθαιρεσία, στην οικογενειοκρατία», είπε. Πρόσθεσε ότι παρά τις διαφορές που έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος τους λέει ότι οφείλουν να ψηφίσουν με κριτήριο την ηθική και την εντιμότητα, αλλά και το ποιος θα κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. «Φανταστείτε αν πάρει ψήφο συγκάλυψης, ψήφο ξεπλύματος, ο αλαζόνας κ. Μητσοτάκης….», σχολίασε, λέγοντας πως αν θέλουν να τον τιμωρήσουν, αυτή η ψήφος είναι στον ΣΥΡΙΖΑ «που θα τον κάνει να ηττηθεί και να φέρει την αλλαγή».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη»

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι ύστερα από 4 χρόνια «αφήνει πίσω του διάλυση και ξεπούλημα κάθε δομής προστασίας, με αποτέλεσμα ανασφάλεια και τραγωδίες, που συνοψίστηκαν σε μια λέξη: Τέμπη». «Γιατί», είπε «φρόντισαν να έχουν ένα κομματικό ρουσφέτι και να διορίσουν έναν ανειδίκευτο σταθμάρχη σε μια κρίσιμη θέση, γιατί δεν αποκατέστησαν το σταθμό τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, γιατί άφησαν να ρημάζει το σιδηροδρομικό δίκτυο».

Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε νωρίτερα στα Τρίκαλα με τους γονείς των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, της Αναστασίας, Θώμης και Χρύσας Πλακιά, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είπε: «Μου ζήτησαν να μην ξεχάσουμε αυτή την τραγωδία και να βρουν δικαίωση για τα παιδιά τους που χάθηκαν, για τις 57 ζωές που χάθηκαν άδικα. Διερωτήθηκαν γιατί η λέξη Τέμπη είναι απαγορευμένη στα ΜΜΕ, γιατί δεν προβάλλει κανείς τις κινητοποιήσεις τους. Γιατί κανείς δεν ξέρει ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις Σέρρες, κάτω απ' τα γραφεία του "υπουργού των Τεμπών", του κ. Καραμανλή για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους στην απόφαση του να είναι ξανά υποψήφιος για να ξεπλυθεί με την ψήφο των πολιτών γι' αυτό το έγκλημα και τις βαρύτατες ευθύνες που έχει». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «όχι μόνον δεν θα ξεχάσουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ερωτήματα προς τις άλλες δυνάμεις

Απευθυνόμενος στις προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχουν ερωτήματα και διλήμματα που ζητούν απαντήσεις. «Τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα ή δεν έχει σημασία, ας κυβερνήσει όποιο να ‘ναι; Τι είναι πιο ωφέλιμο; Να σταματήσουμε μαζί τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ή να λέμε στον κόσμο ότι η ασυδοσία των funds και ο νόμος που προστατεύει την πρώτη κατοικία είναι το ίδιο πράγμα; Να επαναφέρουμε το 8ωρο ή να λέμε ότι τα απλήρωτα 12ωρα είναι ίδια με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων; Να πάμε τον προϋπολογισμό για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ όπως στην Ευρώπη ή να λέμε ότι οι προσλήψεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ίδιο με την πρόσληψη καθηγητών; Να δώσουμε χώρο στη Δικαιοσύνη να ρίξει φως στις υποκλοπές ή να δηλώνουμε ξαφνικά ότι εντάξει, δεν έγιναν και τόσες πολλές και ότι εκείνοι που αποκάλυψαν τις δεκάδες των υποκλοπών έχουν κάποιο πονηρό σκοπό; Να δώσουμε ανάσα στην κοινωνία ή να διευκολύνουμε τελικά τον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζεται ως λύση, ενώ είναι το πρόβλημα;». Σχολίασε ότι δεν μπορεί κάποιοι να έχουν διμέτωπο, «γιατί ποτέ δεν υπήρξε διμέτωπος στις δυνάμεις της προόδου, πάντα το μέτωπο ήταν στη Δεξιά και τώρα εμείς έχουμε ένα μέτωπο: στη δεξιά του κ. Μητσοτάκη».

«Τι άφησε πίσω η 4ετία Μητσοτάκη»

Σχολιάζοντας αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση υλοποίησε στο ακέραιο το πρόγραμμά της, σχολίασε: «Αυτές τις υποσχέσεις που έδωσαν προεκλογικά ή αυτά που υλοποίησαν μετεκλογικά;». Είπε ότι η κυβέρνηση αφήνει 50 δισ. μεγαλύτερο δημόσιο χρέος και 40 δισ. μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος, 4.250.000 Έλληνες να χρωστάνε, 700.000 νοικοκυριά να αγωνιούν ότι θα χάσουν το σπίτι τους στους πλειστηριασμούς, 37.000 νεκροί από την πανδημία, ένα ΕΣΥ υπό διάλυση, παιδεία με φράχτες που άφησαν δεκάδες χιλιάδες παιδιά έξω από τα πανεπιστήμια και μέσα την πανεπιστημιακή αστυνομία». Είπε ότι αφήνει μείωση του μισθού και «εργασιακό μεσαίωνα» και «7 δισ. κλεμμένα από τους συνταξιούχους με την κατάργηση της 13ης σύνταξης και τα αναδρομικά που δεν τους έδωσε παραβιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ». Επίσης, είπε ότι αφήνει «ακρίβεια, αισχροκέρδεια δισεκατομμυρίων, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και τα πρώτα βήματα για την ιδιωτικοποίησης του νερού».

«Όχι μαθήματα στον ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα απ΄τα μνημόνια και άφησε 37 δισ. στα ταμεία», είπε για την κριτική της ΝΔ για την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το 2009 αφησαν έλλειμμα 15% και οδηγήθηκε η χώρα στη χρεοκοπία και το ‘15 που αφήσαν άδεια τα ταμεία και μας οδήγησαν βαθιά μέσα στη χρεοκοπία, ενώ χρωστά και 400 εκατ. στις τράπεζες», είπε για τη ΝΔ.

Σχολίασε ότι διάβασε ένα tweet του κ. Μητσοτάκη για τα ράντζα και την υγεία «και ήταν σα να κυβερνούσε κάποιος άλλος. Ειναι φοβερό πώς ώρες-ώρες αντιπολιτεύεται και τον εαυτό του, ντύνεται ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει τη γραβάτα και παριστάνει τον Τσίπρα στον εαυτό του».

Κατηγόρησε επίσης τη ΝΔ για «υποκρισία των πατριδοκάπηλων». Με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, είπε γενικότερα ότι «αυτοί είναι οι πατριώτες, τόσο πατριώτες που όταν εμείς κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον -για να μην έχουμε στα βόρεια σύνορα μας μια Λιβύη που θα είναι τρίτες χώρες αυτές που θα την καθοδηγούν και να έχουμε τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη να επιτηρούν τον εναέριο χώρο της-, μας είπαν ότι ειναι προδοσία και ότι ανταλλάζουμε τις συντάξεις». Σχολίασε ότι όμως «όταν έγιναν κυβέρνηση τίμησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών με το παραπάνω». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «προχτές έστειλε γράμμα ο Ζ. Ζάεφ στον Μητσοτάκη για να τον ευχαριστήσει πόσο φίλος του ειναι και πόσο τήρησε τη συμφωνία. Δεν τα βγάζουν αυτά στη δημοσιότητα. Αυτή είναι η υποκρισία των πατριδοκάπηλων».

'Αμεση υλοποίηση ΠΝΠ με τρία άρθρα

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι το «Συμβόλαιο Αλλαγής» και ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει τέσσερα πράγματα: Αύξηση μισθών. Μείωση τιμών. Ρύθμιση χρεών. Ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, ισχυρό, κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Είπε ότι η δικαιοσύνη κοστίζει πράγματα: «θα κοστίσει στα fund, στο καρτέλ της ενέργειας, στους μετόχους των τραπεζών που δεν θα μοιράσουν υπερκέρδη, σε αυτούς που ήδη έχουν ρημάξει περίπου 10 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς». «Εκείνο που φοβάται να ρωτήσει ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ποιο είναι το κόστος του δικού μας προγράμματος, αλλά ποιο είναι το κόστος της αδικίας που έκανε καθεστώς 4 χρόνια».

«Εμείς έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία. Ξέρουμε και μπορούμε. Ειναι η πρώτη ευκαιρία που ζητάμε να κυβερνήσουμε χωρίς καταναγκασμούς, με τα δικά μας θέλω και όχι τα πρέπει», τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ετοιμάσει μια ΠΝΠ για να εφαρμοστεί άμεσα, με τρία άρθρα: Αναστολή όλων των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι να νομοθετηθεί το σχέδιο της ολοκληρωμένης προστασίας της ιδιοκτησίας από τα χρέη. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% και σε μηδενικό συντελεστή για τα τρόφιμα άμεσης ανάγκης, καθώς και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, στον κατώτατο συντελεστή που προβλέπει η ΕΕ και μη καταβολή του για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από φέτος, 20.000 παιδιά περισσότερα θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια.

Για το Βόλο

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανεξετάσει με όρους δημόσιου συμφέροντος και θα ακυρώσει αν χρειαστεί, τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης «του μοναδικού μεγάλου και κερδοφόρου εμπορικού λιμένα που έχει μείνει σε δημόσιο έλεγχο και θα αποδώσουμε στον Δήμο το μέρος της χερσαίας ζώνη που του αναλογεί». «Δεν θα επιτρέψουμε τις εγκαταστάσεις LNG μέσα στον Παγασητικό, γιατί αποτελούν κίνδυνο για τις κατοικημένες περιοχές που υπάρχουν σε όλη την ακτογραμμή», πρόσθεσε. Είπε ακόμη ότι θα προωθήσει «και εδώ, όπως και σε όλη τη χώρα το πρότζεκ των ενεργειακών κοινοτήτων και των ΑΠΕ με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να αποτραπούν επιζήμιες παρεμβάσεις για το περιβάλλον και τον τουρισμό». Μίλησε για ενίσχυση και στελέχωση των ΤΟΜΥ, των Κέντρων Υγείας αλλά και του Νοσοκομείου, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά και στις Σποράδες. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τις πολιτικές της για την Παιδεία, κατέστησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το πιο επιτυχημένο παράδειγμα συμβολής στην ανάπτυξη αυτής εδώ της περιφέρειας.

