ΠΑΣ Γιάννινα: Πέθανε ο Γιώργος Χριστοβασίλης

Η είδηση του θανάτου "βύθισε" στο πένθος τον ΠΑΣ Γιάννινα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών άφησε ο Γιώργος Χριστοβασίλης, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Κάθισε στον προεδρικό θώκο του ΠΑΣ Γιάννινα και για 15 χρόνια και υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας, στα χρόνια του οποίου εκείνη γνώρισε σημαντική ανάπτυξη.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Χριστοβασίλη ήρθε μία μόλις ημέρα μετά από την ολοκλήρωση των playouts της Super League, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να κλείνει τη σεζόν ως 9ος στη βαθμολογία με 7 νίκες, 13 ισοπαλίες και 13 ήττες.

Οι δύο γιοί του, Γιώργος και Παναγιώτης, έχουν ήδη πάρει την θέση του αείμνηστου πατέρα τους, καθώς αφού πριν από μερικές ημέρες, εγκρίθηκε και τυπικά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών. Πλέον, τα δύο παιδιά του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣ Γιάννινα, κατέχουν από 44,775% των μετοχών της ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα:

«Η ημέρα εκείνη που δεν θα θέλαμε να έρθει ποτέ, δυστυχώς ξημέρωσε. Ο αγαπημένος μας πρόεδρος, Γιώργος Χριστοβασίλης, έφυγε από την ζωή. Όλο αυτό το διάστημα πάλεψε με σθένος και αξιοπρέπεια παρότι η μάχη ήταν άνιση. Ένας υπέροχος άνθρωπος που από το 2008 όταν και ανέλαβε ιδιοκτήτης του συλλόγου κατάφερε να γράψει τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ και να μνημονεύεται ως ο καλύτερος πρόεδρος που είχε ποτέ του ο “Άγιαξ της Ηπείρου».

Ο Γιώργος Χριστοβασίλης υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου και ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Στα 15 χρόνια της θητείας του, κατάφερε να βάλει τις βάσεις ώστε ο Π.Α.Σ. να σταθεροποιηθεί στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία και να αποτελέσει ένας αξιοσέβαστος αντίπαλος για όλους, με μεγαλύτερο κατόρθωμα η έξοδος στην Ευρώπη την σεζόν 2015-16. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό καλοκαίρι του «Άγιαξ της Ηπείρου», και η κορυφαία στιγμή του συλλόγου με τα 4 ματς κόντρα σε Οντ και Άλκμααρ, στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην μνήμη όλων των Ηπειρωτών. Παράλληλα έφτασε πολύ κοντά και στο όνειρο ενός τελικού Κυπέλλου Ελλάδος αφού δύο φορές η ομάδα έφτασε μέχρι την ημιτελική φάση ημιτελικά του θεσμού.

Η οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ θρηνεί και με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Χριστοβασίλη και τους οικείους του για τον αδόκητο χαμό του.

Καλό ταξίδι πρόεδρε, το ευχαριστώ δεν αρκεί για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που πρόσφερες στην ιστορία του Π.Α.Σ. και στην πόλη των Ιωαννίνων».

