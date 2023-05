Οικονομία

Εκλογές: Θεοχάρης, Στάικος, Πετρέλλης και Κοντογιαννίδης μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές και ο Πρόεδρος του Κινήματος Φτωχών Ελλάδος συζήτησαν με την Φαίη Μαυραγάνη στην εκπομπή 'Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1.

Οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κομματικοί μηχανισμοί και οι υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, «τα δίνουν όλα» για να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους, καθώς διατρέχουμε ήδη την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου, για τις κρίσιμες κάλπες που θα στηθούν στις 21 Μαΐου,

Στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, κυριαρχούν τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», το πρωί της Κυριακής, συζήτησαν για τα προγράμματα των κομμάτων αλλά και τις λύσεις στο πρόβλημα της φτώχειας στην Ελλάδα, οι:

Χάρης Θεοχάρης, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Στάικος, υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με τον ΣΥΡΙΖΑ,

υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πετρέλλης, υποψήφιος βουλευτής Λέσβου με το ΠΑΣΟΚ και

υποψήφιος βουλευτής Λέσβου με το ΠΑΣΟΚ και Παύλος Κοντογιαννίδης, που ως Πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Φτωχών Ελλάδος», είναι υποψήφιος βουλευτής σε 3 εκλογικές περιφέρειες: Νότιου Τομέα Αθηνών, Α’ Θεσσαλονίκης και Ημαθίας

