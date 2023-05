Πολιτική

Εκλογές: Ο Μητσοτάκης, η χειραψία και η στάση του ΜέΡΑ25 (εικόνες)

Μέλη του ΜέΡΑ25 δεν έδωσαν το χέρι τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν εκείνος πήρε να τους χαιρετήσει. Η απάντηση Μητσοτάκη και η αμετανόητη στάση του Μέρα25.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στην Κυψέλη, το πρωί του Σαββάτου (13/5), επισκέφθηκε τα εκλογικά περίπτερα των πολιτικών του αντιπάλων για να τους χαιρετίσει δια χειραψίας.

Ωστόσο, η κίνηση μελών του ΜεΡΑ25- που κάνει τον γύρο του διαδυκτίου- να μην δώσουν το χέρι τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν εκείνος σε μια επίδειξη πολιτικού πολιτισμού πήγε να τους χαιρετήσει και εκείνα όχι μόνο δεν έτειναν το χέρι τους αλλά ένα εξ αυτών ακούστηκε να λέει προς τον πρωθυπουργό «να μου κοπεί το χέρι» έχει προκαλέσει εντύπωση.

«Ετσι μπράβο, είστε υπόδειγμα ευγένειας, αναδεικνύετε τον πολιτικό πολιτισμό» σχολίασε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα περίπτερα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στη Κυψέλη: “Καλές εκλογές να έχουμε. Πολίτικος πολιτισμός” pic.twitter.com/50XbA4wrfu — ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) May 13, 2023

Η υποψήφια βουλευτής του ΜεΡΑ25, Μαριάνα Τσίχλη, δε, όχι μόνο δεν επέκρινε τη συμπεριφορά αυτή αλλά την επικρότησε με ανάρτησή της στο Twitter χρησιμοποιώντας τη φράση «πολύ σωστά έπραξαν οι συντρόφισσες».

Δεν αξίζει κανένας πολιτικός πολιτισμός στον πρωθυπουργό της φτώχειας, του αυταρχισμού και των υποκλοπών.

Πολύ σωστά έπραξαν οι συντρόφισσες του @mera25_gr- Συμμαχία για τη Ρήξη στην Κυψέλη! https://t.co/ypIFoobnda — Μαριάνα Τσίχλη (@MarianaTsichli) May 13, 2023

Αντίθετα με ό,τι συνέβη στο εκλογικό περίπτερο του ΜεΡΑ25, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τους είπε αστειευόμενος «καλή επιτυχία δεν μπορώ να ευχηθώ, αλλά μπορώ να πω καλημέρα. Καλές εκλογές να έχουμε», ένα μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε «πολιτικός πολιτισμός» με τον πρωθυπουργό να λέει χαμογελώντας «έτσι πρέπει. Να είστε καλά γεια σας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη πέρασε και από το εκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ και χαιρέτισε όσους βρίσκονταν εκεί οι οποίοι ανταπέδωσαν.

