Εκλογές 2023 - Απόδημοι Έλληνες: Που, πως και ποιοι ψηφίζουν

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού για την συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές, για πρώτη φορά με κάλπη στις χώρες όπου διαβιούν.

Μία μέρα νωρίτερα από την Ελλάδα, δηλαδή το Σάββατο 20 Μαΐου, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία των 22.816 απόδημων Ελλήνων, που εγγράφηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η ψηφοφορία σε κάθε ένα από τα 99 εκλογικά τμήματα που συγκροτήθηκαν σε 85 πόλεις σε 35 χώρες ανά την υφήλιο, θα γίνει ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που θα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κυρίως κτήρια των ελληνικών Αρχών, γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτήρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.

Για την ψηφοφορία των εκλογέων του εξωτερικού χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια Επικρατείας και ως εκ τούτου δεν σημειώνουν σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων.

Όταν κλείσουν οι κάλπες οι εφορευτικές επιτροπές καταμετρούν τους φακέλους, χωρίς να τους ανοίξουν.

Οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια των ομογενών θα μεταφερθούν την επομένη αεροπορικώς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί, με συνοδεία Αστυνομίας, στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα ανοιχτούν και θα γίνει η διαλογή των ψήφων όταν κλείσουν οι κάλπες στην ελληνική επικράτεια, το βράδυ της Κυριακής.

Η λίστα με τα 99 εκλογικά κέντρα σε 35 χώρες του εξωτερικού:

Αίγυπτος: Θα στηθεί ένα εκλογικό κέντρο, στο κτίριο του Σπετσεροπουλείου Ιδρύματος στο Κάιρο (22A lbn Affan Heliopolis, PC 11351). Σε αυτό το εκλογικό κέντρο θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένο στους ειδικούς καταλόγους Καΐρου, Αλεξάνδρειας, Αδδίς Αμπέμπα, Αμμάν, Ιεροσολύμων, Τελ Αβίβ, Βηρυτού και Τύνιδας. Αυστρία: Συγκροτούνται δυο εκλογικά τμήματα. Το ένα στη Βιέννη (Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Βιέννης Favoritenstrasse 7) και το δεύτερο στο Σάλτσμπουργκ (Άμισθο Γενικό Προξενείο, Bundestrasse 111). Αυστραλία: Δυο εκλογικά τμήματα. Το πρώτο στη Μελβούρνη (Γενικό Προξενείο Μελβούρνης, 37-39 Albert road), όπου θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Μελβούρνης, Αδελαΐδας, Ντάργουιν και Περθ. Το δεύτερο εκλογικό κέντρο της Αυστραλίας θα είναι στο Σύδνεϋ (Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ, Level 2/219-223 Castlereagh Street). Εκεί θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Σίδνεϋ, Βρισβάνης και Καμπέρρας. Βέλγιο: Θα στηθούν τέσσερα εκλογικά κέντρα. Τα τρία θα είναι στις Βρυξέλλες (κτίριο πρεσβείας Βρυξελλών) και το τέταρτο στην Αμβέρσα. Βουλγαρία: Συγκροτείται ένα εκλογικό κέντρο στη Σόφια (Κτίριο Πρεσβείας, 103 Evlogi Gevrgiev str). Στο εν λόγω εκλογικό κέντρο θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Σόφιας, Αργυροκάστρου, Τιράνων, Σκοπίων, Σεράγιεβου, Φιλιππούπολης, Βελιγραδίου. Γαλλία: Θα στηθούν πέντε εκλογικά κέντρα σε Παρίσι (δυο), Στρασβούργο, Νίκαια, Νάντη. Γερμανία: Συγκροτούνται 17 εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα. (*δείτε στις σελίδες 3 έως και 6 του παρακάτω πίνακα περισσότερες λεπτομέρειες). Δανία: Δυο εκλογικά τμήματα στην Κοπεγχάγη (κτίριο Πρεσβείας Κοπεγχάγης, Hammerensgade 4, τρίτος όροφος). Στο 1ο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν όσοι έχουν επώνυμου που αρχίζει από Α έως και ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, και στο δεύτερο που το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως και ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ. Ελβετία: Τέσσερα εκλογικά κέντρα (δυο στη Βέρνη, από ένα σε Γενεύη και Λωζάνη, δείτε στον παρακάτω πίνακα λεπτομέρειες). Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ένα εκλογικό κέντρο στην πρεσβεία Άμπου Ντάμπι (Al Bateen, Villa 1, 6-14). Ηνωμένο Βασίλειο: 12 εκλογικά κέντρα, με τα 8 εξ αυτών στο Λονδίνο και τα υπόλοιπα σε Γλασκώβη, Εδιμβούργο, Ληντς, Μπέρμινγχαμ (*δείτε πού ψηφίζετε στον παρακάτω πίνακα) ΗΠΑ: Συγκροτούνται 9 εκλογικά κέντρα σε Σαν Φρανσίσκο, Ατλάντα, Βοστώνη, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Φλόριντα (Τάμπα), Χιούστον (*δείτε λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα). Ιρλανδία: Ένα εκλογικό κέντρο στο Δουβλίνο (κτίριο Πρεσβείας Δουβλίνου 1 Upper Pembroke Street). Ισπανία: Συγκροτούνται δυο εκλογικά κέντρα σε Μαδρίτη (Κτίριο Πρεσβείας Μαδρίτης, Avenida Doctor Arce) και Βαρκελώνη (Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Καταλωνίας (Valencia 558). Ιταλία: Θα στηθούν τρία εκλογικά κέντρα σε Ρώμη (Κτίριο Πρεσβείας Ρώμης), Βενετία (Αίθουσα του Ινστιτούτου Ελληνικών και Μεταβυζαντινών Σπουδών) και Μιλάνο (Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας). Καναδάς: Δυο εκλογικά κέντρα. Το πρώτο στο Τορόντο (Γενικό Προξενείο Τορόντο), όπου θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Τορόντο, Βανκούβερ, Γούνιπεγκ, Κάλγκαρυ και το δεύτερο στο Μοντρεάλ (Γενικό Προξενείο Μόντρεαλ), όπου θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Μόντρεαλ, Οττάβα, Χάλιφαξ. Κατάρ: Ένα εκλογικό κέντρο στην Πρεσβεία Ντόχας (Ντόχα, Buliding 6, Street 530, West Bay Lagoon). Κορέα: Ένα εκλογικό κέντρο στη Σεούλ (Πρεσβεία Σεούλ, 27th floor, Hanwha Building 86). Στο εν λόγω κέντρο θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Σεούλ, Τόκυο, Γκουανγκζού, Πεκίνου, Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ. Κύπρος: Συγκροτούνται πέντε εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία (2), Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Λιθουανία: Δυο εκλογικά κέντρα. Το πρώτο στο Βίλνιους (κτίριο Πρεσβείας Βίλνιους, Rudninku 2), όπου θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Βίλνιους, Ταλλίν, Κιέβου, Ρίγας, Αγίας Πετρούπολης, Μόσχας και Νοβοροσσίσκ. Το δεύτερο εκλογικό κέντρο θα στηθεί στο Κάουνας. Λουξεμβούργο: Ένα εκλογικό κέντρο στο Κτίριο Πρεσβείας Λουξεμβούργου (27, RUE MARIE ADELAIDE) Μάλτα: Ένα εκλογικό κέντρο στη Βαλέτα (Κτίριο Πρεσβείας Βαλέτας IR-Rampa Ta’Xbiex 2). Νότια Αφρική: Ένα εκλογικό κέντρο στο Γιοχάνεσμπουργκ (Κτίριο Γενικού Προξενείου 261 Oxford Rd Illovo, Sandton) Νορβηγία: Ένα εκλογικό κέντρο στο Όσλο (Κτίριο Πρεσβείας Όσλο). Θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Όσλο, Ρέικιαβικ, Μπέργκεν, Τρόντχαϊμ. Ολλανδία: Συγκροτούνται 6 εκλογικά κέντρα σε Χάγη (2), Άμστερνταμ (2), Ρόττερνταμ και Αϊντχόφεν Ουγγαρία: Ένα εκλογικό κέντρο στη Βουδαπέστη (Κτίριο Πρεσβείας Βουδαπέστης Szegfu utca 3). Σε αυτό το εκλογικό κέντρο θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Βουδαπέστης, Ζάγκρεμπ, Μπρατισλάβα, Λιουμπλιάνα. Πολωνία: Θα στηθεί ένα εκλογικό κέντρο στη Βαρσοβία (Κτίριο Πρεσβείας Βαρσοβίας). Πορτογαλία: Ένα εκλογικό κέντρο στο κτίριο της Πρεσβείας Λισσαβώνας. Ρουμανία: Ένα εκλογικό κέντρο στο Βουκουρέστι. Εκεί θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Βουκουρεστίου και σε αυτόν του Ιάσιου. Σαουδική Αραβία: Συγκροτείται ένα εκλογικό κέντρο στο Ριάντ (κτίριο Πρεσβείας Ριάντ 8454 Abdullah Alsahmi St), όπου θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Ριάντ, Κουβέιτ, Τζέντα. Σιγκαπούρη: Ένα εκλογικό κέντρο στη στα γραφεία Πρεσβείας Σιγκαπούρης (Goldbell Towers 47 Scotts Road). Εκεί θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Σιγκαπούρης, Μουμπάι, Νέου Δελχί, Μπαγκόκ και Μανίλας. Σουηδία: Τρία εκλογικά κέντρα σε Στοκχόλμη (Πρεσβεία Στοκχόλμης, Kommendorsgatan 16), Μάλμε (Άμισθο Προξενείο Μάλμε, Haltegelvagen 9), Γκέτεμπογκ (Ελληνική Κοινότητα Γκέτεμποργκ, Wadkopingsgatan 2). Τσεχία: Ένα εκλογικό κέντρο στην Πράγα (Κτίριο Πρεσβείας Πράγας, Προξενικό Γραφείο). Θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους Πράγας, Μπρνο, Παρντούμπιτσε. Τουρκία: Συγκροτείται ένα εκλογικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη (Γενικό Προξενείο Σισμανόγλειου Μεγάρου, Istiklal Cad 60). Εκεί θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Κωνσταντινούπολης, Ερεβάν, Τιφλίδας, Νιουρ Σουλτάν, Άγκυρας και Σμύρνης. Φινλανδία: Ένα εκλογικό κέντρο στο Ελσίνκι (Γραφεία Πρεσβείας Ελσίνκι, Kruununhaka Maneesikatu 2A).

