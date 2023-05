Κοινωνία

Συμπλοκή με τραυματίες: Μαχαίρωσαν άνδρα για να του πάρουν το κινητό

Πολυμελής ομάδα ενηλίκων επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε χθες, γύρω στις 11:30 το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μια ομάδα περίπου 10 Πακιστανών επιτέθηκε σε έναν ομοεθνή τους, παίρνοντας το κινητό του τηλέφωνο, ενώ τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς", όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Επίσης κατά την επίθεση τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο ελαφρά στο κεφάλι.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

