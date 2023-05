Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Η διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της ΝΔ (βίντεο)

Παρακολουθήστε την διακαναλική συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπυοργού και Πρόεδρου της ΝΔ, ενόψει των εκλογών.

Διακαναλική συνέντευξη από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου παραχώρησε ο Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Στις πρώτες απαντήσεις του, για τις εκλογές στην Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα ούτε θα εκφράσω προτίμηση για το ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος της Τουρκίας. Πιστεύω ότι η τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει στη λογική της "γαλάζιας πατρίδας" θα υπάρχουν δυσκολίες. Τους τελευταίους μήνες υπήρξε ουσιαστική εκτόνωση ως προς τη ρητορική της Τουρκίας. Μία βασική διαφορά μας χωρίζει, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θα καλέσω να συγχαρώ όποιον εκλεγεί και θα επιδιώξω και μία συνάντηση για να βάλουμε το πλαίσιο των σχέσεών μας για τα επόμενα χρόνια. Ο βασικός πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής, οι κεντρικές πολιτικές επιλογές δεν αλλάζουν. Μακάρι να βρεθεί ένα πρόσφορο έδαφος για οδηγηθούμε σε μια πιο μόνιμη εκτόνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».

Σε ερώτηση τι θα κάνει η ΝΔ , αν στις εκλογές την επόμενη εβδομάδα είναι πρώτο κόμμα, με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης τη Δευτέρα, απάντησε: «Το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει και τις μετεκλογικές εξελίξεις. Η ΝΔ θα είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών. Για το αριθμητικό ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι μόνο αριθμητικό. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θέλει πρωθυπουργό εμένα, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε, οι πολίτες ψηφίζουν και για πρωθυπουργό. Με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη λίγα πράγματα έχω ουσιαστικά να συζητήσω, έχει φέρει την πολιτική του πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ τον κ. Ανδρουλάκη δύναμη προοδευτικού εκσυγχρονισμού, θα αναγκαζόμαστε περισσότερο να πατάμε φρένο παρά γκάζι. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας».

