Εκλογές στην Τουρκία: Ψήφισαν Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου (εικόνες)

Οι δύο αντίπαλοι ψήφισαν συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους. Τι δήλωσαν εξερχόμενοι από τα εκλογικά τους κέντρα.

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι Τούρκοι για τις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, που δεν αποκλείεται να σημάνει τέλος εποχής, της απόλυτης κυριαρχίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία, που σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από ολοένα μεγαλύτερη αυταρχική παρέκκλιση, κατά τους αντιπάλους του.

Χωρίς προβλήματα προχωρά η διαδικασία των εκλογών στην Τουρκία, δήλωσε το μεσημέρι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου Αχμέτ Γενέρ. «Ελπίζουμε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα», ανέφερε ο Αχμέτ Γενέρ.

Αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι σήμερα εργαζονται 601 χιλιάδες αστυνομικοί. Όπως είπε 79 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφοι βρίσκονται σε υπηρεσία. «Είμαστε σε επιφυλακή στην περίπτωση που κληθούν οι δυνάμεις ασφαλείας αν υπάρξουν επεισόδια», ανέφερε ο Σοϊλού.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Εμινέ.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε με τους πολίτες που βρίσκονταν στο εκλογικό κέντρο και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

«Ενα επικερδές μέλλον» για την χώρα και την δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την Τουρκία από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε.

«Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι στις 17.00 για να δείξουν την δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας», είπε ο Ερντογάν χωρίς να διατυπώσει πρόβλεψη για την νίκη του.

Λίγο νωρίτερα, στην κάλπη πήγε και ο επικεφαλής της Συμμαχίας της αντιπολίτευσης, πρόεδρος του CHP και υποψήφιος πρόεδρος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Κιλιτσντάρογλου μετέβη στο δημοτικό σχολείο Arjantin της Άγκυρας μαζί με τη σύζυγό του, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, που δεν αποκλείεται να σημάνει τέλος εποχής, της απόλυτης κυριαρχίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία, που σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από ολοένα μεγαλύτερη αυταρχική παρέκκλιση, κατά τους αντιπάλους του..

Στις δηλώσεις που έκανε μετά την άσκηση του δικαίωματός του, έξω από το σχολείο, ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

«Εκφράζω την αγάπη και τον σεβασμό μου σε όλους τους πολίτες που ψηφίζουν. Σε όλους μας έχει λείψει τόσο πολύ η δημοκρατία, μας έλειψε να είμαστε μαζί, μας έλειψε τόσο πολύ η αγκαλιά. Θα τα δείτε όλα αυτά από εδώ και πέρα, ελπίζω ότι η άνοιξη θα έρθει σε αυτή τη χώρα και η άνοιξη θα συνεχίζεται πάντα».

Πρώτος από όλους τους υποψηφίους είχε ψηφίσει ο τρίτος υποψήφιος για την προεδρία Σινάν Ογαν, επίσης στην Άγκυρα. Αμέσως μετά απηύθυνε έκκληση σε όλους να ψηφίσουν. «Καλορίζικες οι εκλογές για τη χώρα μας, για το έθνος μας», ανέφερε.

Πάντως λέγεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις ψήφους του Ιντζέ που αποσύρθηκε, αναμένεται να τις λάβει τώρα ο Σινάν Ογάν. Αυτό σημαίνει πως αν καταφέρει να πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 5%, τότε σίγουρα θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Αν πάρει ποσοστό κοντά στο 1% τότε αναμένεται ο 13ος πρόεδρος της Τουρκίας να εκλεγεί σήμερα, από τον πρώτο γύρο.

Το διακύβευμα, οι νέοι ψηφοφόροι και οι 50000 παρατηρητές

Ψηφοφόροι για πρώτη φορά

Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι κάπου 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι (επί συνόλου 85 εκατ. κατοίκων).

Από αυτούς, 3,4 εκατ. ήδη ψήφισαν στο εξωτερικό.

Άλλοι 5,2 εκατομμύρια είναι νέοι, που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Δεν έχουν γνωρίσει κανέναν άλλο ηγέτη παρά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κατηγορείται για αυταρχική παρέκκλιση μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2013 και το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016.

Παρατηρητές

Εκατοντάδες παρατηρητές βρίσκονται στα 50.000 εκλογικά κέντρα που άνοιξαν στις 08:00 και θα κλείσουν στις 17:00 [τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας], συμπεριλαμβανομένων περιοχών της νότιας Τουρκίας, που υπέστησαν τρομακτική καταστροφή όταν χτύπησε ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναμενόταν να αναπτύξει 350 παρατηρητές, πέραν των εκλογικών αντιπροσώπων που έχουν οριστεί από τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων 300.000 από την αντιπολίτευση.

Στις εκλογές του 2018, το ποσοστό συμμετοχής ξεπέρασε το 86%.

Μάχη για δυο

Στα ψηφοδέλτια για τις προεδρικές εκλογές φιγουράρουν τέσσερις υποψήφιοι.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 69 ετών, στην εξουσία για 20 χρόνια, είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του. Είναι ο υποψήφιος του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Ο βασικός αντίπαλός του είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP, σοσιαλδημοκρατικό, το ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ στα συντρίμμια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας). Ο 74χρονος άλλοτε δημόσιος λειτουργός είναι υποψήφιος της Εθνικής Συμμαχίας, ετερόκλιτου συνασπισμού έξι παρατάξεων, που κινούνται στο φάσμα από την εθνικιστική δεξιά ως τη φιλελεύθερη κεντροαριστερά περνώντας από το πολιτικό ισλάμ.

Ο Σινάν Ογάν, πρώην βουλευτής της άκρας δεξιάς, είναι επίσης υποψήφιος, όμως οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεν του πιστώνουν παρά το 5% των προθέσεων ψήφου.

Ο τέταρτος είναι ο Μουχαρέμ Ιντζέ, που απέσυρε την υποψηφιότητά του την Πέμπτη, αλλά ήταν πια πολύ αργά για να αποσυρθεί το όνομά του από τα ψηφοδέλτια.

Αν δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία κανένας από τους υποψήφιος σήμερα, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος την 28η Μαΐου.

Το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών

Στις εκλογές θα αναδειχθούν με αναλογικό σύστημα τα 600 μέλη του τουρκικού κοινοβουλίου, ο ρόλος του οποίου υποβαθμίστηκε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2017 και τη θέσπιση προεδρικού συστήματος.

Η συμμαχία του AKP του κ. Ερντογάν και των συμμάχων του, του Κινήματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), έχει την πλειοψηφία.

Η αντιπολίτευση φιλοδοξεί όχι μόνο να ανατρέψει την ισορροπία ισχύος αλλά να εξασφαλίσει πλειοψηφία δύο τρίτων, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η συγκατοίκηση είναι πιθανή, αλλά δυσκολέψει τη διακυβέρνηση.

Πρόεδρος ως το 2028;

Ο πρόεδρος θεωρητικά δεν μπορεί να αναδειχθεί παρά για δυο πενταετείς θητείες.

Όμως ο κ. Ερντογάν διεκδικεί τρίτη διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2014, που έγινε όταν ακόμα το σύστημα ήταν κοινοβουλευτικό, έπειτα από τα 12 χρόνια που παρέμεινε στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Τουρκίας.

Ο κ. Ερντογάν, αν εκλεγεί, θα παραμείνει πρόεδρος ως το 2028.

Ο κ. Κιλιτσντάρογλου, που θέλει να αλλάξει ξανά το σύστημα από προεδρικό σε κοινοβουλευτικό και να θεσπιστεί μια μόνο επταετής θητεία στην προεδρία, έχει υπονοήσει πως θα παραμείνει αρχηγός του κράτους μόνο για μια θητεία.

