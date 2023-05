Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Πάλη: Πρωταθλητής Ελλάδας στην ελληνορωμαϊκή

Στην πρώτη ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν σπουδαίοι αγώνες και μεγάλη συγκίνηση.

Με εντυπωσιακές αναμετρήσεις, μεγάλο ενδιαφέρον και πλούσιο θέαμα, ολοκληρώθηκε στα Τρίκαλα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της ελληνορωμαϊκής πάλης. Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ηρακλής Περιστερίου και στην τρίτη η Εορδαία.

Στην πρώτη ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν σπουδαίοι αγώνες και μεγάλη συγκίνηση. Αλλωστε η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Δημήτρη Σάββα, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών πρωταθλητής Ελλάδας και Ομοσπονδιακός προπονητής.

Τους αγώνες «αγκάλιασαν» όλοι στα Τρίκαλα και είναι χαρακτηριστικό ότι παραβρέθηκαν στο γήπεδο μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης και η υποψήφια Βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία Χαρά Ξάνθη

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών συνεχίζεται με τα στυλ της ελευθέρας και της πάλης γυναικών.

Τα αποτελέσματα:

55 κιλά

1. Ηλίας Ζαϊράκης (ΣΒΑ Τρικάλων)

2. Στυλιανός Τσιάρας (Κρότωνας)

3. Γεώργιος Αργυριάδης (ΠΣ Ραφήνα)

60 κιλά

1. Δημήτρης Ηλιάδης (Παντζιτζιφιακός)

2. Γιώργος Καραβασίλης (Εθνικός Γ.)

3. Στέφανος Οικονομίδης (Αρχέλαος)

63 κιλά

1. Κωνσταντίνος Μακρίδης (ΠΑΟΚ)

2. Ιωάννης Πέτκος (Αρχέλαος)

3. Λάζαρος Καραθανάσης (Κρότωνας)

67 κιλά

1. Ελευθέριος Βασιλειάδης (ΠΑΟΚ)

2. Σωτήριος Κουτέλης (ΠΑΟΚ)

3. Χρήστος Θεοδωράκης (ΠΑΟΚ)

3. Αργύρης Γιαννάκης (ΠΟΠ)

72 κιλά

1. Γιώργος Σωτηριάδης (ΠΑΟΚ)

2. Δημήτρης; Σωτηριάδης (ΠΑΟΚ)

3. Χαράλαμπος Κεχαϊδης (Εορδαία)

3. Νίκος Καλαϊδόπουλος (Λεωντίδες)

77 κιλά

1. Γιώργος Πρεβολαράκης (Ηρακλής Π.)

2. Ανδρέας Βασιλακόπουλος (Εθνικός Γ.)

3. Χρήστος Κουτσουρίδης (ΒΑΟ)

3. Νίκος Ιωσηφίδης (Ολ. Φλόγα)

82 κιλά

1. Ευάγγελος Μπούκης (Ηρακλής Π.)

2. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Εορδαία)

3. Σπύρος Παπαλαζάρου (Εορδαία)

3. Δημήτρης Τσομπανουδης (ΒΑΟ)

87 κιλά

1. Ηλίας Παγκαλίδης (ΒΑΟ)

2. Νίκος Ιωσηφίδης (Λεωντίδες)

3. Αβραάμ Σωτηριάδης (ΠΑΟΚ)

3. Θεόδωρος Τσαρδάς (Εορδαία)

97 κιλά

1. Λεοκράτης Κεσίδης (ΠΑΟΚ)

2. Μιχαήλ Ιωσηφίδης (ΠΑΟΚ)

3. Αχιλλέας Χατζηθεοδωρίδης (Παντζιτζιφιακός)

3. Κωνσταντίνος Φωτιάδης (Κρότωνας)

130 κιλά

1. Απόστολος Τσιόβολος (ΠΑΟΚ)

2. Σωτήριος Παπάρας (Ηρακλής Π.)

3. Αχιλλέας Χρυσίδης (ΑΠΣ Ολύμπιοι)

3. Κωνσταντίνος Μπόμπορας (Παναθηναϊκός)

