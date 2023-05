Πολιτική

Εκλογές: Δαμιανού, Πέρκα, Αποστολίδης για τους νέους και την “επόμενη μέρα” (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές διασταύρωσαν τα ξίφη τους, για τα μείζονα ζητήματα της επικαιρότητας, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κομματικοί μηχανισμοί και οι υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, «τα δίνουν όλα» για να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους, καθώς διατρέχουμε ήδη την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου, για τις κρίσιμες κάλπες που θα στηθούν στις 21 Μαΐου,

Στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, κυριαρχούν τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Κυριακή, συζήτησαν για τους νέους, την οικονομία και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συμπράξεων, οι:

Πώλα Δαμιανού, υποψήφια βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφια βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Πέτη Πέρκα, υποψήφια βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφια βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ και Λουκάς Αποστολίδης, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ





