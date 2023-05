Αθλητικά

Τένις: Η Σάκκαρη αποκλείσθηκε στην Ρώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα αθλήτρια ηττήθηκε από την Τσέχα Βοντρουσόβα και είπε "αντίο" στο τουρνουά WTA 1000 της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείσθηκε από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην Ρώμη, καθώς σε αγώνα για μία θέση στις «16» της διοργάνωσης, ηττήθηκε 7-5, 6-3 από την Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Νο 70 στον κόσμο).

Η Βοντρουσόβα «μπήκε με το δεξί» στο ματς, καθώς με το... καλημέρα έκανε break στο σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε με 1-0. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες, κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο game, οπότε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ισοφάρισε με break σε 5-5. Ομως, η 24χρονη Τσέχα, «απάντησε» άμεσα και «έσπασε» για δεύτερη φορά το σερβίς της Σάκκαρη, προηγούμενη με 6-5, για να φθάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 7-5 και μετά από 47 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η 28χρονη Ελληνίδα, προσπάθησε να αντιδράσει και προηγήθηκε με 1-0, όμως η Βοντρουσόβα, έκανε πάλι νωρίς break και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα με 2-1. Η Σάκκαρη προσπάθησε να πάρει... πίσω το χαμένο σερβίς, αλλά έχασε στις λεπτομέρειες το game, που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς στην συνέχεια, η Βοντρουσόβα, κράτησε το σερβίς της και πήρε την νίκη με 6-3, με νέο break στο τελευταίο game του ματς και μετά από 41 λεπτά αγώνα

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - Συνέπειες στην Αλβανία για την σύλληψη Μπελέρη

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)