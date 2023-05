Life

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις μανούλες που τα παιδιά τους, τις επισκέφτηκαν για λίγο γράφει, μεταξύ άλλων. Η ανάρτηση που συγκλονίζει.

Γιορτή της Μητέρας σήμερα και οι μητέρες σε όλο τον κόσμο έχουν την τιμητική τους, αναμένονας το «χρόνια πολλά» από τα παιδιά τους

Αυτή η μέρα όμως, είναι "αγκάθι" για όσες δεν κατάφεραν να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους και απέβαλαν.

Σε αυτές τις γυναίκες ανήκει και η κόρη της αγαπημένης τραγουδίστιας Ελπίδας, που στις 21 Απριλίου έχασε το μωρό που κυοφορούσε, στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σήμερα Κυριακή 14 Μαΐου στη γιορτή της Μητέρας, η Ήρα Κατσαντώνη έκανε μία νέα ανάρτηση με φωτογραφία της από την περίοδο που ήταν ακόμη έγκυος.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου! Στις μανούλες που έχουν τα παιδιά τους, στις μανούλες που έχασαν τα παιδιά τους, στις μανούλες που τα παιδιά τους, τις επισκέφτηκαν για λίγο, στις μανούλες που υιοθέτησαν τα παιδιά τους και σε όλες τις γυναίκες που νιώθουν μανουλες. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ όλες!».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - Συνέπειες στην Αλβανία για την σύλληψη Μπελέρη

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)