Κοινωνία

Τέμπη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποψηφιότητα Καραμανλή στις Σέρρες

Διαμαρτυρήθηκαν κάτω από το γραφείο του πρώην υπουργού και υποψήφιου βουλευτή κρατώντας πανό με την φωτογραφία του τόπου του δυστυχήματος όπου επάνω αναγράφονταν «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - 57 ΨΥΧΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι στις Σέρρες μέλη του συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

Έφτασαν νωρίς το πρωί στην πόλη με ένα λεωφορείο και κατευθυνθήκαν στον πεζόδρομο κάτω από το γραφείο του πρώην υπουργού και υποψήφιου βουλευτή Κώστα Αχ. Καραμανλή κρατώντας πανό με την φωτογραφία του τόπου του δυστυχήματος όπου επάνω αναγράφονταν «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - 57 ΨΥΧΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ».

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και πολίτες των Σερρών, εκπρόσωποι σωματείων και κοινωνικών φορέων, καθώς και μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση των ονομάτων των 57 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στην κοιλάδα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου και με πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρρες Κώστας Αχ. Καραμανλής την ώρα της συγκέντρωσης δεν βρίσκονταν στην πόλη αλλά περιόδευσε σε δήμους και κοινότητες του νομού.

