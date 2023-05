Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Κάνουμε το τελικό σπριντ και θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την δέσμευση ότι η εικόνα της χώρας θα αλλάξει και άλλο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση της ΝΔ, στο Λαύριο.

«Μια εβδομάδα έμεινε ακόμα για να γιορτάσουμε μια μεγάλη εκλογική νίκη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στο Λαύριο, οι οποίοι του πρόσφεραν λουλούδια.

«Ευχαριστώ πολύ για τη γαρδένια, ήταν -πρέπει να σας πω- το αγαπημένο λουλούδι της Μαρίκας Μητσοτάκη και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες οι οποίες γιορτάζουν σήμερα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μας έδωσε αυτή η προεκλογική περίοδος την ευκαιρία να τραβήξουμε ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της δικής μας πολιτικής πρότασης και αυτής των αντιπάλων μας και κυρίως να εστιάσουμε στα προβλήματα τα οποία ενδιαφέρουν και απασχολούν εσάς», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε όσα έγιναν την προηγούμενη τετραετία εν μέσω πολύ μεγάλων δυσκολιών.

«Βάλαμε τα θεμέλια για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας. Μ ία Ελλάδα, η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να μπορεί να παράγει πλούτο και ευημερία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο Λαύριο είπε ότι είναι ένας τόπος ο οποίος ήταν ταυτισμένος με βιομηχανική παραγωγή, με διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος και ταυτόχρονα με την αποβιομηχάνιση και την παρακμή των τελευταίων δεκαετιών.

«Κι όμως, εδώ σήμερα στο Λαύριο γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό που γίνεται δεν αφορά μόνο τον τομέα των υπηρεσιών. Ναι, δήμαρχέ μου, μπορείς να είσαι απολύτως σίγουρος ότι η μαρίνα εδώ στο Λαύριο θα επεκταθεί, θα τη στηρίξουμε. Το Λαύριο πρέπει να γίνει η πρώτη πύλη yachting της Αττικής. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι από εδώ οι αποστάσεις για να πάει κανείς, ειδικά στις Κυκλάδες, είναι πολύ πιο κοντινές, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο επιζητούν όλοι», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι γύρω από το yachting αναπτύσσονται μια σειρά από άλλες δραστηριότητες που δίνουν ζωή όχι μόνο στο λιμάνι, αλλά και σε πολλά επαγγέλματα γύρω από αυτό τον κλάδο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό.

«Βλέπετε, όμως, ότι ξαφνικά από το yachting περάσαμε στην κατασκευή σκαφών. Διότι, πράγματι, ήταν παράξενο πώς μια χώρα με τόσο μεγάλη ναυπηγική παράδοση, μια χώρα που έχει τις ομορφότερες θάλασσες σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί πρέπει να εισάγουμε φουσκωτά και να μην μπορούμε να τα κατασκευάζουμε εδώ;

Αποδείξαμε ότι και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όπως μπορούμε να παράγουμε πολλά πράγματα στην πατρίδα μας. Έτσι το Λαύριο ξαφνικά αποκτά πάλι την παραγωγική βάση την οποία είχε και την οποία έχασε. Με άλλες συνθήκες, όμως, και με άλλη δυνατότητα. Να παράγουμε προϊόντα τα οποία να είναι εξωστρεφή και εξαγώγιμα», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Οι εταιρείες που έρχονται εδώ και επενδύουν στο Λαύριο, είναι εταιρείες που κατά κανόνα προσφέρουν πολύ καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Γιατί το λέω αυτό; Για να καταδείξω μέσα από το παράδειγμα του Λαυρίου ότι ο τρόπος να φέρουμε καλύτερες και καλά πληρωμένες δουλειές στην πατρίδα μας δεν είναι άλλος από τον δρόμο τον οποίο ήδη ακολουθήσαμε».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις πολλές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, τις καλύτερες θέσεις εργασίας, τους καλοπληρωμένους εργαζόμενους σε καλύτερες συνθήκες με ψηφιακή κάρτα εργασίας πια παντού, σε περιβάλλον δημιουργικό όπου οι επιχειρήσεις πάνε καλά και οι εργαζόμενοι μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα.

«Είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τελικά ξέρουμε ότι πολλά προβλήματα πρέπει να λύνονται τοπικά. Δεν μπορεί το κράτος να έρχεται να τα κάνει όλα, αλλά μέσα από καλές σχέσεις συνεργασίας μπορούμε να χτίσουμε για τις τοπικές κοινωνίες ένα πραγματικό μέλλον αισιοδοξίας και ευημερίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, ο κεντρικός μας στόχος για την επόμενη τετραετία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον για τη δεύτερη τετραετία επανέλαβε πως αποτελεί προσωπικό του στοίχημα η πλήρης ανασύνταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σημείωσε: «Ξέρω, ναι, ότι κάπου στην Ανατολική Αττική χρωστάμε ένα νοσοκομείο».

Αναφέρθηκε επίσης στις προσλήψεις 10.000 νοσηλευτών και γιατρών μέσα στη επόμενη τετραετία, είπε ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στον προσωπικό γιατρό, στο «MyHealth» και στις προληπτικές εξετάσεις.

Ο πρωθυπουργός σε αυτό το σημείο της ομιλίας του ευχαρίστησε τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο για ό,τι έκανε και κάνει στην Ευρωβουλή.

«Έχω κουραστεί να ακούω ότι κάποιοι άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Κάποιοι άλλοι είναι, λέει, πιο προοδευτικοί από μας, μόνο και μόνο επειδή είναι αριστεροί. Όχι φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε η πραγματική παράταξη της προόδου και της κοινωνικής συνοχής. Πρέπει επιτέλους να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συμπλήρωσε: «Αυτά, λοιπόν, είναι μερικά ψήγματα από το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία».

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στα προγράμματα για τη στήριξη των εργαζόμενων γυναικών.

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φέρουμε την Ελλάδα στην κατάσταση που είναι σήμερα. Είναι παράδεισος; Όχι. Αλλά είναι μία πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που ήταν το 2019. Αυτό δεν νομίζω ότι κανείς καλόπιστος πολίτης μπορεί να το αμφισβητήσει», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε πως αυτή η πορεία δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί αν υπήρχε μία αλλαγή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

«Γι' αυτό και επιμένω τόσο στην κρισιμότητα αυτών των εκλογών. Αυτή η δουλειά την οποία κάναμε, πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. Σε οκτώ χρόνια, αν είχαμε οκτώ χρόνια κυβερνητικής θητείας -που θα τα έχουμε- η Ελλάδα θα είναι πραγματικά μία διαφορετική χώρα. Σας ζητώ να μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη δουλειά την οποία κάναμε μαζί με το επιτελείο μας να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε, να την ολοκληρώσουμε.

Γιατί τότε πραγματικά οι αλλαγές που θα έχουμε δρομολογήσει θα έχουν ριζώσει σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν θα μπορεί να τις αντιστρέψει. Είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, ότι θα μας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Είμαι σίγουρος, αυτή τη σημαντική μέρα που γιορτάζει η μισή Ελλάδα, Κωνσταντίνου και Ελένης, συμπεριλαμβανομένου και του γιου μου, θα είναι μία μέρα στην οποία θα μπορούμε να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι ταυτόχρονα και μία νίκη της Ελλάδος», υπογράμμισε.

Και κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε: «Πάμε να βρούμε και τις τελευταίες ψήφους οι οποίες μένουν, να δώσουμε τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι εκλογές κρίνονται στο τέλος. Εμείς έχουμε αντοχές. Είμαστε μαραθωνοδρόμοι, δεν είμαστε σπρίντερ, αλλά το τελικό σπριντ θα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα και θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - Συνέπειες στην Αλβανία για την σύλληψη Μπελέρη

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)