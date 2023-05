Αθλητικά

Τένις - Ρώμη: Ο Τσιτσιπάς καθάρισε την πρόκριση σε 10 λεπτά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο κορτ και σε ελάχιστα λεπτά τελείωσε τον αγώνα με τον Νούνο Μπόρζες

Δέκα επιπλέον λεπτά χρειάστηκε σήμερα (14/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να τελειώσει τον αγώνα του με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόργκες και να προκριθεί στον 3ο γύρο του τουρνουά Masters της Ρώμης.

Η αναμέτρηση είχε διακοπεί χθες (13/5) λόγω βροχής, με τον Ελληνα τενίστα να έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-3 και να προηγείται στο δεύτερο με 4-3 (έχοντας κάνει break). Με την επανέναρξη του παιχνιδού, ο Τσιτσιπάς πήρε ακόμη δύο γκέιμ και έφτασε στη νίκη με 6-3, 6-3, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λορέντσο Σονέγκο (Νο 48 στον κόσμο). Ο Ιταλός πρόλαβε να τελειώσει χθες τον δικό του αγώνα με τον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα, τον οποίο νίκησε με 7-5, 6-3.

Σημειώνεται ότι ο Τσιτσιπάς μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Σονέγκο στο παρελθόν, αμφότερες μάλιστα σε τουρνουά Masters το 2021 (Μαϊάμι και Σινσινάτι).

