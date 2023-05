Εκλογές στην Τουρκία: έκλεισαν οι κάλπες - Τεράστια συμμετοχή πολιτών

Κόσμος

Πότε αναμένεται να γίνουν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία.

Εκλεισαν στην Τουρκία τα 200.000 εκλογικά τμήματα στις 17.00 τοπική και ώρα Ελλάδος σε μία ψηφοφορία που δεν σημαδεύτηκε από κάποιο αξιοσημείωτο συμβάν.

Οι τούρκοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να εκλέξουν τον 13ο πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και να ανανεώσουν την σύνθεση του κοινοβουλίου.

Τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά νωρίς το βράδυ.

Μεγάλη συμμετοχή και χωρίς προβλήματα η εκλογική διαδικασία

Η επαρχιακή πρόεδρος Κωνσταντινούπολης του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Τζανάν Καφταντζίογλου δήλωσε ότι η εκτίμησή τους είναι πως η συμμετοχή στην Κωνσταντινούπολη έφτασε το 90%.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες ακόμη και από ψηφοφόρους που έφτασαν στα εκλογικά κέντρα υποβασταζόμενοι, ακόμη και σε φορεία, με ασθενοφόρα, ενώ μέλη εκλογικής επιτροπής πήγαν από σπίτι σε σπίτι για να ψηφίσουν ηλικιωμένοι και κατάκοιτοι, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πρώτος από όλους τους υποψηφίους είχε ψηφίσει ο τρίτος υποψήφιος για την προεδρία Σινάν Ογαν, επίσης στην Άγκυρα. Αμέσως μετά απηύθυνε έκκληση σε όλους να ψηφίσουν. «Καλορίζικες οι εκλογές για τη χώρα μας, για το έθνος μας», ανέφερε.

Πάντως λέγεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις ψήφους του Ιντζέ που αποσύρθηκε, αναμένεται να τις λάβει τώρα ο Σινάν Ογάν. Αυτό σημαίνει πως αν καταφέρει να πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 5%, τότε σίγουρα θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Αν πάρει ποσοστό κοντά στο 1% τότε αναμένεται ο 13ος πρόεδρος της Τουρκίας να εκλεγεί σήμερα, από τον πρώτο γύρο.

Σε αυτό το κλίμα πόλωσης στο οποίο διεξάγεται η όλη διαδικασία, δεν έλειψαν επεισόδια ξυλοδαρμού σε εκλογικά κέντρα, ενώ εντύπωση προκάλεσε η πόλυ μεγάλη συμμετοχή των Τούρκων, με περίπου 65 εκατ. να προσέρχονται στις κάλπες.

Σημειώνεται ότι τους 1,7 εκατ. φτάνουν οι πολίτες από όλο τον κόσμο που έχουν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες, συμμετοχή που συνιστά ρεκόρ.

