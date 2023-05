Κοινωνία

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Αδιανόητο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό όπου ένας 61χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Σέρρες, όταν όχημα που που οδηγούσε 61χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε διάζωμα. Κι ενώ ο οδηγός γλίτωσε από την πρόσκρουση, λίγο αργότερα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Αναλυτικά στο 35ο χιλιόμετρο του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά – Σερρών – Προμαχώνα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 61χρονος, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα και ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών του οχήματος.

Στη συνέχεια ο οδηγός, κινούμενος με τα πόδια τοποθέτησε τρίγωνο ασφαλείας στο οδόστρωμα και κατά την επιστροφή του στο όχημα παρασύρθηκε από διερχόμενοαυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 61χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

