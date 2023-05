Αθλητικά

ΑΕΚ: Πάρτι από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αδιαχώρητο στη Νέα Φιλαδέλφεια από οπαδούς της ΑΕΚ που έχουν κατακλύσει την περιοχή, ενόψει του αγώνα με τον Βόλο.



Ο κόσμος άρχισε να καταφτάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια από νωρίς. Πολύ νωρίς. Ήδη από τις 10 το πρωί τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται στην πλατεία μπροστά από την κεντρική είσοδο της ΟΠΑΠ Αρένα άρχισαν να σερβίρουν πελάτες οι οποίοι φορούσαν φανέλες και κασκόλ της ΑΕΚ, δέκα ώρες πριν από τον αγώνα με τον Βόλο (20:00), στον οποίο η Ένωση αναμένεται να «σφραγίσει» την κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος της.

Γύρω στις 4 το απόγευμα επικρατούσε το αδιαχώρητο παντού! Οι κεντρικοί δρόμοι Δεκελείας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου θύμιζαν προεκλογική συγκέντρωση της δεκαετίας του 1980, χιλιάδες φίλαθλοι κάθε φύλλου και κάθε ηλικίας, ένα «κιτρινόμαυρο» ποτάμι που γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο. Οι πύλες της «Αγιάς Σοφιάς» άνοιξαν στις 4:30, τρεις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος άρχισε να εισέρχεται.

Ήταν προφανές ότι εκείνοι που θα έμεναν απ΄έξω ήταν –αν όχι περισσότεροι- περίπου ισάριθμοι με τους 31.000 τυχερούς οι οποίοι εξασφάλισαν θέση μέσα στο γήπεδο. Σε όλα τα μαγαζιά γύρω από το γήπεδο δεν υπήρχε άδεια καρέκλα, η μπουτίκ της ΑΕΚ είχε ουρά δεκάδων μέτρων, ακόμα και τα αναμνηστικά από τους πλανόδιους πωλητές και τα πρόχειρα φαγητά (τα λεγόμενα «βρώμικα» στη... γηπεδική γλώσσα) έμοιαζαν με είδη πολυτελείας, με βάση τη ζήτηση!

Το γήπεδο πλέον έχει αρχίσει να γεμίζει, λίγο πριν από τη σέντρα. Όλοι θέλουν αν «ρουφήξουν» κάθε στιγμή από τη σημερινή ημέρα. Λίγες ώρες απέμειναν για να στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας 2022/23.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)