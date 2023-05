Παράξενα

Τουρκία - Εκλογές: ψήφισε ο ψηλότερος άντρας του κόσμου (εικόνες)

Ο ψηλότερος άνθρωπος του κόσμου, κέντρισε τα βλέμματα όταν πήγε να ψηφίσει.

Ανάμεσα στις εικόνες που εντυπωσιάζουν κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου από τις εκλογές της Τουρκίας, είναι και εκείνη του ψηλότερου ανθρώπου του κόσμου να ψηφίζει.

Ο λόγος για τον 41χρονο Σουλτάν Κοσέν, με ύψος 2,51μ, ο οποίος ψήφισε στην επαρχία του Μαρντίν στην πόλη Ντερίκ και σύμφωνα με το Γκίνες είναι ο ψηλότερος άνδρας στον κόσμο.

Οπως φαίνονται στις εικόνες, ο 41χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με την καρότσα ενός μικρού φορτηγού στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει, ενώ ήταν εμφανής η δυσχέρειά του στην κίνηση.

Dunyan?n en uzun boylu adam? Sultan Kosen oyunu kulland? pic.twitter.com/AlMcR3VOzB — Kurdistan24 Turkce (@K24Turkce) May 14, 2023

