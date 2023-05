Κοινωνία

Τροχαίο - Αττική Οδός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός της μηχανής. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Αττική οδό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό οδηγού μηχανής.

Συγκεκριμένα το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής είναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία και καταγράφονται καθυστερήσεις.

Σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ύψος Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναμένονται καθυστερήσεις.

