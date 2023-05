Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα αφού έκλεισαν οι κάλπες. Αμφίρροπο το εκλογικό αποτέλεσμα, ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Προβάδισμα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα, στην Τουρκία, λίγη ώρα αφού έκλεισαν οι κάλπες.

Η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων αναμένεται να ξεκινήσει, ωστόσο, από τις 9 το βράδυ και έπειτα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προηγείται με ποσοστό 51,71% με καταμετρημένο το 57,88% των ψήφων. Ο μεγάλος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου και υποψήφιος έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λαμβάνει ποσοστό 42,45%.

?? Follow live results of Turkiye's 2023 presidential and parliamentary elections here:



?? https://t.co/SJSRWODrRk pic.twitter.com/3GYUZJ564w — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προηγείται του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με μικρή διαφορά, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις πηγές από το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, ο Φάικ Οζτράκ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι διαβλέπει μια θετική εικόνα στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Εντούτοις, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δίνει προβάδισμα στον Ερντογάν έναντι του Κιλιτσντάρογλου με βάση το 25% των ψήφων καταμετρημένο (54,3% έναντι 39,8%) και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτου TRT μετέδωσε ότι ο Ερντογάν προηγείται ( 59% έναντι 35%) με βάση τα προκαταρκτικά εκλογικά αποτελέσματα.

Εκλογές στην Τουρκία: Αντιδράσεις για τα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης για την προεδρία Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δήλωσε περίπου στις 20:00 σήμερα το βράδυ ότι «προηγείται» στις προεδρικές εκλογές έναντι του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Προηγούμαστε» ήταν η μονολεκτική ανάρτηση του Κιλιτσντάρογλου στο twitter.

Οι δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, που προέρχονται από το κόμμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου δήλωσαν επίσης πως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε τροχιά νίκης με καταμετρημένους σχεδόν το ένα τέταρτο των ψήφων. Και οι δύο δήμαρχοι προέτρεψαν τους ψηφοφόρους να είναι προσεκτικοί και να μην βασίζονται στα αποτελέσματα που μεταδίδει το Anadolu.

«Μπορούμε να το πούμε άνετα: ο Κιλιτσντάρογλου θα ανακοινωθεί ως ο 13ος πρόεδρος της χώρας μας σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Επίσης, τέσσερις πηγές από το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης δήλωσαν στο Reuters ότι ο Κιλιτσντάρογλου προηγείται οριακά του Ερντογάν.

Ο Φάικ Οζτράκ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι διαβλέπει μια θετική εικόνα στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Εντούτοις, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δίνει προβάδισμα στον Ερντογάν με 52,5% των ψήφων έναντι 41% του Κιλιτσντάρογλου, με καταμετρημένους άνω του 40% των ψήφων.

Προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν και πολλά τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Κιλιτσντάρογλου: έκκληση στις επιτροπές και φόβοι για νοθεία

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε τους φόβους του για νοθεία: "Θέλω να απευθύνω έκκληση στους ήρωες της Δημοκρατίας. Μην εγκαταλείψετε τις κάλπες, ό,τι κι αν γίνει, μέχρι να παραδοθεί και η τελευταία ψήφος. Η πλήρης και σωστή εκδήλωση της βούλησης του λαού εξαρτάται από την αποφασιστικότητά σας. Θα δείτε, θα αξίζει η κούρασή σας".

Demokrasi kahramanlar?m?za seslenmek istiyorum. Imzal? son sand?k tutanag? teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sand?klar?n bas?ndan ayr?lmay?n. Millet iradesinin tam ve dogru bicimde tecelli etmesi sizin kararl?l?g?n?za bagl?. Goreceksiniz, yorgunlugunuza degecek. ???? — Kemal K?l?cdaroglu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)