Εκλογές - Τσίπρας στο Tik Tok: Ο διάλογος με πιτσιρικά στον Βόλο, ο Μητσοτάκης και ο... Αλί Μπαμπά (βίντεο)

Μια συνομιλία που είχε με έναν νέο κατά την επίσκεψη του στο Βόλο αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok.



Μια συνομιλία που είχε χθες με έναν νέο κατά την επίσκεψη του στο Βόλο αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok, καθ' οδόν προς το Αγρίνιο όπου μιλά απόψε.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο βίντεο:

«Με πιάνει χθες ένας πιτσιρικάς στο Βόλο και μου λέει ‘δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω'. Του λέω ‘αδερφέ δεν πειράζει, πήγαινε εσύ στην κάλπη και ψήφισε όποιον θέλεις. Ακόμα και τον Αλί Μπαμπά να ψηφίσεις καλό είναι. Τουλάχιστον αυτός είχε μόνο 40 κλέφτες'».

