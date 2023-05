Κοινωνία

Τέλενδος - Σούζαν Χαρτ: Νεκρή σε γκρεμό βρέθηκε η πρώην γραμματέας του ΟΗΕ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για την πρώην γραμματέα του ΟΗΕ. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τα τέλη Απριλίου κατά την διάρκεια διακοπών της με τον σύζυγό της.

Νεκρή βρέθηκε σήμερα, σε γκρεμό στην Τέλενδο η Σούζαν Χαρτ, πρώην γραμματέας του ΟΗΕ. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τα τέλη Απριλίου κατά την διάρκεια διακοπών της με τον σύζυγό της.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο Αγία Τριάδα βορειοδυτικά στην Τέλενδο, από την ομάδα έρευνας και διάσωσης. Η 75χρονη Σούζαν Χαρτ, βρετανικής καταγωγής και πρώην γραμματέας του ΟΗΕ, είχε εξαφανιστεί από τις 30 Απριλίου κατά την διάρκεια διακοπών της με τον σύζυγο της. Δυστυχώς σήμερα η αγωνία για τους δικούς της ανθρώπους τελείωσε, με τον χειρότερο τρόπο.

«Τα σκυλιά μας έχουν εντοπίσει το σημείο στην Τέλενδο σε μία απόκρημνη πλαγιά. Η γυναίκα πήγαινε τα τελευταία δέκα χρόνια για διακοπές με τον σύζυγό της, την ξέραν την περιοχή. Είχε πάει ο σύζυγός της με μία ομάδα για αναρρίχηση και την είχαν αφήσει να περιμένει σε μία ταβέρνα. Χαθήκαν όμως και αντί να έρθουν στη μία που της είχαν πει, ήρθαν στις πέντε. Περιφερόταν στο λιμάνι», ανέφερε ο Γιάννης Ζούνης, Προέδρος Εθελοντικής ομάδας Έρευνας και διάσωσης Αnubis Rescue Team.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Σούζαν Χαρτ επισκεπτόταν συχνά με τον σύζυγό της την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Τέλενδο, αφού συνήθιζαν μαζί να κάνουν αναρρίχηση. Κανείς δεν περίμενε ότι το πρωινό που η ίδια δεν θα συμμετείχε στην αγαπημένη τους δραστηριότητα, θα τους χώριζε για πάντα...

«Εκείνη την μέρα ήρθαν κατά τις 7.30 το πρωί η Σούζαν Χαρτ, ο σύζυγός της και ένας φίλος του. Οι άνδρες πήγαν για αναρρίχηση και είχε δώσει εντολή ας το πούμε, ο σύζυγος στην γυναίκα να καθίσει στην ταβέρνα μας και να τον περιμένει μέχρι να γυρίσει. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Κατι σαν να έψαχνε κάτι σαν να ζητούσε να βρει», είπε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, Μιλτιάδης Ζωίδης.

Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ για να συνδράμουν στην ανάσυρση της σορού της άτυχης γυναίκας, καθώς το σημείο είναι εξαιρετικά δύσβατο

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Εκλογές 2023 - Εφορευτική Επιτροπή: Πως μπορώ να εξαιρεθώ από μέλος της