Κόσμος

Μπελέρης: Ελληνοαμερικανοί ζητούν παρέμβαση των ΗΠΑ για την απελευθέρωσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλαν ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, για την απελευθέρωση του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας.



Τη παρέμβαση των ΗΠΑ για την απελευθέρωση του υποψήφιου δήμαρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υφυπουργό Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, Γκάμπριελ Εσκομπάρ, οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Στην επιστολή τους, τα ηγετικά μέλη της ομογένειας τονίζουν ότι «η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει μια πολιτική μηδενικής ανοχής για οποιαδήποτε δημοκρατική οπισθοδρόμηση στα Δυτικά Βαλκάνια με δεδομένο ότι η Ρωσία συνεχίζει τις προσπάθειες για την αποσταθεροποίηση της περιοχής, ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία».

Την επιστολή υπογράφουν η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), η ΑΧΕΠΑ, ο 'Αντι Μάνατος, το AHI, το HALC, η Χιακή Ομοσπονδία, το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο και η Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής.

Η Επιστολή των Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Γράφουμε για να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τη μεταχείριση της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας κατά τις επικείμενες δημοτικές εκλογές στη χώρα.

Λιγότερο από 48 ώρες πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα στην Αλβανία για τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, η αλβανική κυβέρνηση επέφερε ένα τεράστιο πλήγμα στη διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων εκλογών και στα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα.

Χθες το βράδυ, άνδρες της μυστικής αστυνομίας συνέλαβαν τον υποψήφιο δήμαρχο της ελληνικής εθνικής μειονότητας κ. Φρέντι Μπελέρη και μέλη της προεκλογικής του ομάδας με αβάσιμες κατηγορίες. Ο πολιτικός αντίπαλος του κ. Μπελέρη δεν είναι άλλος από τον υποψήφιο του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, κ. Γκιόργκι Γκόρο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν μια στενή εκλογική μάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Ο κ. Μπελέρη είναι μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Αλβανίας και ηγετική προσωπικότητα του μειονοτικού πολιτικού Κόμματος Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΚΕΑΔ), το οποίο στηρίζει την υποψηφιότητα του.

Ένα τέτοιο πλήγμα στην καρδιά της δημοκρατίας, δηλαδή στην ίδια την εκλογική διαδικασία, θέτει σοβαρές αμφιβολίες για τη δέσμευση της Αλβανίας να εκπληρώσει τα κριτήρια για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η σύλληψη του κ. Μπελέρη έλαβε χώρα σχεδόν ένα χρόνο αφότου και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Είναι ακόμη πιο λυπηρό υπό το πρίσμα των αδιάκοπων προσπαθειών της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη γενικότερα, και τα Δυτικά Βαλκάνια ειδικότερα, στο πλαίσιο της βίαιης επιθετικότητάς της κατά της Ουκρανίας. Σε μια εποχή που οι απολυταρχίες ενώνουν τις δυνάμεις τους, δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε απόκλιση από τις δημοκρατικές αρχές από μια χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ΕΕ.

Σας ζητάμε να απαιτήσετε την άμεση απελευθέρωση του κ. Μπελέρη και να προτρέψετε την αλβανική κυβέρνηση να διεξαγάγει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές την Κυριακή. Δεν διακυβεύονται μόνο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία, αλλά και οι σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα και συνεπώς η υποψηφιότητά της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχώρηση της δημοκρατίας στην Τουρκία υπό τον Ερντογάν θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει αφυπνιστικά και θα έπρεπε να υπάρξει μια πολιτική μηδενικής ανοχής για οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Εκλογές 2023 - Εφορευτική Επιτροπή: Πως μπορώ να εξαιρεθώ από μέλος της