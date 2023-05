Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Κύριε Μητσοτάκη, την άλλη Κυριακή εγκαταλείπετε οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την προεκλογική του ομιλία στο Αγρίνιο.

«Σήμερα η Αιτολωακαρνανία δίνει απάντηση οριστική. Στις 21 Μαΐου θα νικήσει ο λαός. Θα νικήσει η Δημοκρατία. Όποιος είχε αμφιβολία ποια είναι η πραγματική παράσταση νίκης δεν έχει παρά να δει τι συμβαίνει σήμερα στην πλατεία Δημοκρατίας, στην καρδιά του Αγρινίου», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Αγρίνιο.

Σημείωσε ότι «σήμερα από εδώ από το Αγρίνιο με τη μεγαλειώδη σημερινή σας συγκέντρωση ξεκινάμε τη μάχη των 7 ημερών για την τελική νίκη. Για τη μεγάλη νίκη του λαού μας στις 21 του Μάη». Πρόσθεσε ότι «από την πλατεία Δημοκρατίας, η Δημοκρατία αντεπιτίθεται: Για να ρίξουμε το φαύλο καθεστώς που μας κυβερνάει. Για να φύγει η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά. Για να ξαναστήσουμε την κοινωνία στα πόδια της. Για να ξαναφέρουμε τη δημοκρατία στην εξουσία. Και τη δικαιοσύνη παντού».

Είπε ότι το μήνυμα που στέλνει σήμερα το Αγρίνιο είναι ένα: «Κύριε Μητσοτάκη, την άλλη Κυριακή εγκαταλείπετε οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου». Σημείωσε ότι «την άλλη Κυριακή έρχεται η αλλαγή. Στις 21 κερδίζουμε και στις 22 σχηματίζουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Και ξεκινάμε το δύσκολο έργο να φέρουμε την αλλαγή και τη δικαιοσύνη στις ζωές των ανθρώπων».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος νοιάζεται και ποιος αδιαφορεί, για το ποιος δουλεύει για το δημόσιο συμφέρον και ποιος για το συμφέρον των ισχυρών». Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι αποδεδειγμένο εδώ και 4 χρόνια, δεν νοιάζεται για τους πολλούς, παρά μόνο για τους ισχυρούς». Ανέφερε ότι «παρέδωσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, πριν από 8 χρόνια, μια οικονομία διαλυμένη, μια κοινωνία γονατισμένη, μια χώρα ρημαγμένη. Βυθισμένη στη χρεοκοπία. Με τρόικες και επιτηρητές».

Αντίθετα, τόνισε, «παρέλαβαν, ύστερα από σκληρή δουλειά, μια χώρα έξω από τα μνημόνια, μέσα στις αγορές, με δώδεκα τρίμηνα ανάπτυξης, ρυθμισμένο χρέος και 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία για να τρώει από τα δικά μας έτοιμα ο κος Μητσοτάκης. Για να σπαταλάει όσα μαζί με δυσκολίες κατακτήσαμε σε απευθείας αναθέσεις στους ημέτερους και σε επιδοτήσεις της αισχροκέρδειας των ισχυρών».

